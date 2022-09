El ahora Rey: Cuando el Príncipe Carlos estuvo en Xalapa

Texto tomado de la Revista Universo de la UV, No. 55, Marzo 2002Nuestra universidad ha vivido, en los últimos años, procesos intensos de internacionalización.Ha fortalecido sus relaciones de colaboración académica con instituciones educativas del país y el extranjero, y ha protagonizado múltiples iniciativas internacionales que le han valido el liderazgo de proyectos que se traducen en muy diversos beneficios para la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana.Hemos puesto en práctica la máxima de pensar globalmente para actuar en el ámbito local.El mercado laboral ha impuesto nuevos retos a sus estudiantes. Dotarles de las herramientas indispensables que les aseguren el éxito en su vida profesional, requiere de una visión más amplia que considere la rápida generación de conocimientos nuevos.Una de esas herramientas -además de las habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías de la información- es el dominio de otras lenguas, particularmente del idioma inglés.Por ello se ha dado un fuerte impulso a la promoción de los centros de idiomas.La creación de los Centros de Autoacceso, donde se aplican métodos innovadores que permiten el auto aprendizaje, ha constituido una estrategia exitosa y eficaz.Este proyecto es el punto fundamental de la colaboración con el Consejo Británico (The British Council), que se expresa en la creación de una licenciatura a distancia para la enseñanza del inglés, los exámenes de acreditación del inglés con reconocimiento de la Universidad de Cambridge y la investigación conjunta sobre factores de éxito en el aprendizaje de ese idioma.El pasado 6 de marzo, la Universidad Veracruzana recibió la visita del Príncipe Carlos de Gales, vicepresidente del Consejo Británico, quien vendría a constatar las labores desarrolladas.Arredondo le recordó al Príncipe de Gales el encuentro que sostuvo con él en la ciudad de México hace 10 años, cuando se desempeñaba como Director General de Educación Superior de la SEP.Fue, dijo, durante una reunión celebrada en el Museo Franz Mayer, cuando se preparaba una iniciativa de colaboración entre la SEP y el Consejo Británico para emprender el proyecto de creación de los centros de auto acceso en todas las universidades públicas del país.A una década de ese encuentro, dijo Arredondo, "cada vez son más los profesores de Inglés de universidades públicas que se forman bajo los criterios de calidad existentes en el Reino Unido y, en ello, ha sido fundamental la sólida experiencia internacional del Consejo Británico y las universidades británicas asociadas al programa".Desde las iniciales conversaciones con los representantes del Consejo Británico, añadió el Rector, se destacó la necesidad de perfeccionar la formación de profesores con ambientes de aprendizaje individualizado basados en las tecnologías digitales y multimedia interactivas.A lo largo de este proceso, nuestra universidad ha mostrado un liderazgo institucional indiscutible. Actualmente, el 60 por ciento de nuestros profesores de inglés cuentan con acreditación británica; operamos una red estatal y descentralizada de 10 centros de autoacceso, y la calidad de nuestros programas la han convertido en una institución aliada del Consejo Británico para el desarrollo de proyectos pioneros.Como resultado de esta colaboración recíproca, Arredondo identificótres lneas de desarrollo innovador: la licenciatura a distancia para la Enseñanza del Inglés, los Exámenes de Acreditación del Inglés con reconocimiento de la Universidad de Cambridge (Exaver) y la investigación conjunta sobre factores de éxito en el aprendizaje del idioma.En la ceremonia protocolaria, el rector Víctor Arredondo le dio la bienvenida y le hizo entrega del Reconocimiento al Mérito "por su dedicada y relevante contribución a favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable".La UV "dedica tiempo y esfuerzo a los temas de la marginación, de la pobreza, de la productividad de los micro y pequeños productores y empresarios, de la preservación del medio ambiente, esto es, al gran tema del desarrollo comunitario autosustentable", afirmó el rector.Aproximadamente dos mil estudiantes del servicio social en más de mil 400 pequeñas localidades marginadas de Veracruz, trabajan a favor de la preservación ecológica. La UV tiene bajo su responsabilidad, desde hace casi dos décadas, el manejo del Parque de la Flora y Fauna Silvestre Tropical de Catemaco y, desde hace un año, la Reserva del Manglar de Sontecomapan.Ambos espacios, que suman una superficie de 600 hectáreas, se integran a la Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, cuyo manejo ha sido encargado a la asociación civil Custodios de la Selva, presidida precisamente por la UV.Este interés por la ecología, el desarrollo sustentable y el apoyo a las comunidades marginadas, lo identificó nuestra casa de estudios con las tareas que realiza el heredero de la Corona británica.El rector expresó la satisfacción de la comunidad universitaria por la visita del Príncipe Carlos, a quien reconoció los más de 20 años dedicados a la preservación del medio ambiente global, el desarrollo rural, la inversión formativa de más de 33 mil jóvenes de escasos recursos y de distintas nacionalidades, a través de 270 fundaciones y fideicomisos especiales."Es precisamente por estas razones que la Universidad Veracruzana otorga a su Alteza Real el Reconocimiento al Mérito".Impresionado por la modernidad y la belleza de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de Xalapa, según comentó con sus anfitriones, el Príncipe de Gales recorrió, con el rector Víctor Arredondo y el gobernador Miguel Alemán Velazco, el más grande de los 10 Centros de Autoacceso que funcionan en nuestra casa de estudios.Durante su recorrido, el Príncipe Carlos dialogó con los estudiantes sobre las experiencias de un ambiente de aprendizaje individualizado basado en las nuevas tecnologías.Sorprendió a todos la sencillez y el enorme interés que, al paso por los módulos de aprendizaje, mostró por conocer la opinión de los más de 100 estudiantes y maestros que estaban trabajando con este innovador programa que conjunta todos las herramientas y materiales didácticos para aprender el inglés. Algunas maestras hasta lo invitaron a tomar un té, pero les dijo que no tenía tiempo.No sólo habló con los responsables del área de enseñanza del inglés en Xalapa, sino también con los tutores de los restantes nueve centros que funcionan en las cinco regiones universitarias.Magdalena Hernández, directora general de los CAA le dio la bienvenida y presentó a Pat Grounds, especialista en enseñanza del inglés, quien ha sido uno de los principales lazos entre la UV y el CB. Guadalupe Alcubillas, directora del centro visitado, explicó que este espacio cuenta con más de mil estudiantes que acuden a aprender inglés de manera autodirigida.En este centro se combina el uso de materiales tradicionales y nuevas tecnologías para lograr que los alumnos aprendan a comunicarse de manera oral y escrita en el idioma inglés. La mejor manera de comprobar los resultados obtenidos fue la posibilidad de conversar amenamente con el Príncipe Carlos.Fue precisamente su interés por conocer los frutos de este trabajo conjunto del Consejo Británico con la UV, lo que le motivó a incluir en el programa de su gira latinoamericana, su visita a la ciudad de Xalapa y, particularmente, a nuestra máxima Casa de Estudios.El Príncipe de Gales pudo conocer las extraordinarias maravillas de nuestro pasado que resguarda el Museo de Antropología de Xalapa, bajo la guía de su director Rubén Morante.Varias de las piezas expuestas en el museo universitario llamaron poderosamente su atención. De entrada, las colosales cabezas olmecas, pero también la pieza conocida como Xipe totec y el mural prehispánico de Las Higueras.Con su visita, comentó Morante, se abren amplias posibilidades de trabajo conjunto con instituciones británicas. El más próximo, un vínculo de colaboración de la UV con la British Royal Academy of Arts, un proyecto museográfico que se espera sea el primero de muchos más.En el Museo de Antropología de Xalapa, el Príncipe de Gales apreció el arte prehispánico en todo su esplendor, y demostró un conocimiento notable de la historia de nuestro país.