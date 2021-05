El Centro Histórico de Xalapa renacerá: Itzel Jurado

Las alianzas del miedo prometen obras irrealizables en colonias, pero no existe ni una propuesta verdadera para nuestro Centro Histórico, donde se guarda la memoria y es generador de empleo para Xalapa, anunció la candidata a la alcaldía por Redes Sociales Progresistas (RSP) Itzel Jurado Ortiz.



A pocos días de que Itzel Jurado se convierta en la próxima presidenta municipal, la abandera refirió que en el primer cuadro de la Capital se vive un abandono a pesar que es aquí en donde se han fraguado los hechos de importancia para el Estado.



Siendo la única opción viable de progreso para Xalapa, ciudadanos y ciudadanas le han manifestado que no solo respaldarán su proyecto en las urnas, sino que están seguros que será la alcaldesa que saque a la ciudad del atraso en que vive.



Es tal la aceptación en las colonias que Itzel Jurado ha tenido un crecimiento que compite por el primer lugar a la par los denominados “punteros” pero que son producto de alianzas que temen perder el poder.



La candidata de RSP anunció que el centro de la ciudad renacerá con un programa integral de rescate, y que lejos de perjudicar al comercio este se verá nuevamente beneficiado porque será el primer cuadro un imán de inversiones y visitantes.



A pocos días de cerrar las campañas, el avance que ha tenido Itzel Jurado no lo detiene nada y pronto se alzará con la victoria al frente del ayuntamiento de Xalapa.