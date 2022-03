El feminismo no ha acabado con feminicidios, al contrario, se han duplicado: Agustín Laje

El feminismo no ha servido para nada porque no ha resuelto el problema de las mujeres, incluso ha habido un aumento en los feminicidios en los últimos cinco años que ha cobrado más fuerza el movimiento 8 M, expresó Agustín Laje conferencista internacional, crítico de algunas ideologías actuales."Hemos celebrado acríticamente los movimientos 8 M, pensando que estos son un punto de cambio, un acontecimiento político, a partir del cual se puede lograr una vida más libre para la mujer, donde los problemas de las mujeres son solucionados, pero no se ha logrado un resultado más allá de alimentar la boca de los políticos".Aseguró que en los últimos cinco años los feminicidios en México se han duplicado, justo cuando también se han duplicado los movimientos feministas, las políticas públicas. "Los 8M han hecho lo que han querido, desde dañar iglesias, prender fuego a oficinas públicas, hasta destruir la propiedad privada y la pregunta es ¿Cuántas mujeres han salvado con eso? ¿En qué sentido cambió la vida de la mujer mexicana? ¿Realmente se ayudó en algo o es acaso una catarsis colectiva en la cual se constituye una buena oportunidad para sacar una selfie?".El también licenciado en Ciencias Políticas, quien está en gira presentando su libro, "La Batalla Cultural", dijo que la ideología de género es un proyecto autoritario que se impone a través del Estado. "Sostenemos que estamos en una batalla cultural, hay grupos que defendemos la vida desde la concepción y otros piensan lo contrario, o piensan que enfrentar a los sexos solucionará la violencia entre estos".De igual forma destacó que la violencia es general y que la tasa de homicidios en México contra varones y mujeres es de 30 por cada 100 mil habitantes, cuando que el promedio mundial es 7.2. De esta tasa el hombre llega a 55 por cada 100 mil habitantes y en la mujer cae a 5 por cada 100 mil pobladores."INEGI me marca que por ejemplo en 2019 alrededor de 32 mil 900 varones fueron asesinados en México y 3 mil 700 mujeres. El feminismo dice que las están matando, pero están matando a todos, la violencia es integral".Añadió que la violencia no se puede reducir a una variable que es el género y mucho menos achacarla, dijo, a un fantasma llamado patriarcado."Lo que se tiene que hacer es dejar de seguir los modelos actuales que naturalizan la violencia. Se tienen que hacer políticas públicas para que desde la educación se concientice a las personas sobre los modelos que hay en la sociedad y definir qué es el bien y qué es el mal, porque violencia en la marcha 8M no resuelve la violencia".