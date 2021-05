El morenista Monreal defiende a Yunes Márquez; critica la “persecución política”

El senador de la República y coordinador de MORENA en la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, repudió que se anulara la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez por la Alcaldía de Veracruz, criticando la “persecución judicial con fines políticos”.“Si estuve en contra de que se le quitara el registro a Félix Salgado y a Raúl Morón, ¿por qué ahora voy a cambiar mi opinión si se trata de un adversario político?”, dijo el legislador federal, quien visitó la Capital del Estado para presentar su último libro.Recientemente, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) invalidó el registro de Yunes Márquez como candidato pues falseó su lugar de residencia para obtener la candidatura “No es correcto, yo no estoy de acuerdo en que se ejerza persecución judicial con fines políticos. (…) No, que la gente decida, no hay que eliminar a la mala a nadie, que la gente decida en procesos democráticos, en procesos limpios, nunca es bueno usar las instituciones contra los adversarios políticos porque eso tarde que temprano se revierte”.“Llamo a la conciliación y llamo al cuidado y llamo al respeto a la ley y llamo a que la gente decida libremente en las urnas, es la única manera de profundizar en la democracia”, dijo.Asimismo, al referirse a la actuación de los magistrados del TEV, comentó que actuaron en razón de su conciencia y capacidad jurídica."Pero no simpatizo con el corte de cabezas y menos en este momento", dijo.Monreal Ávila exhortó por lo tanto a agotar las instancias jurídicas que ofrece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.“No hay que acudir a violentar, ni expresiones que nos polaricen más, mejor agoten las instancias que están de por medio en el país. Yo no estoy de acuerdo que haya sido eliminado, es una decisión del Tribunal que respeto por ser una instancia jurisdiccional”.Por lo mismo, refirió que el Grupo Parlamentario de MORENA no ha abordado la posible remoción del magistrado del TEV, Eduardo Sigala Aguilar, de quien la bancada del PAN en el Senado de la República pidió su remoción por un presunto conflicto de intereses con el Gobierno de Veracruz.