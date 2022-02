El PAN no es de una familia, se repetirá elección interna: Guzmán Avilés

Al confirmar que se tendrá que repetir la elección por la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, el excandidato Joaquín Guzmán Avilés advirtió que dicho instituto político no pertenece a una familia, lamentando que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tuviera que “corregir la plana”.Tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEV), que revocó a la resolución de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional que validó la contienda interna; reiteró que mediante la impugnación pidió el respeto a la Convocatoria, Estatutos y Reglamentos intrapartidistas, para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad el proceso interno que había dado como ganador a Federico Salomón Molina."Nuestro actuar siempre ha sido a favor de la democracia y la legalidad, no obstante hoy tiene que ser el TEV, quien corrija la plana, ya que nuestros órganos internos no fueron capaces de reconocer los vicios procedimentales, al interpretar a modo los ordenamientos internos y a los cuáles todos los integrantes de las planillas contendientes nos sometimos mediante escrito en el formato 3 de la convocatoria en perjuicio de la planilla que represento", criticó Guzmán Avilés.En su posicionamiento tras el fallo del órgano jurisdiccional aseguró que sigue de pie, fortaleciendo los liderazgos, recuperando la esencia democrática del PAN y liberándolo "de cualquier control que riña con el propósito político del partido".“El PAN es de todos, no es de una familia o de un grupo, es de todas y todos los militantes”, insistió el ex candidato a la reelección al agradecer a los magistrados por impartir "una justicia real y no a modo", y demostrar "el desconocimiento a la dirigencia que actualmente encabeza Federico Salomón Molina".Reiteró que se debe repetir la elección porque en su momento cambiaron la planilla y nombraron a Salomón Molina, violentando las normas establecidas en la propia convocatoria."Ello también significa que, al tener que repetirse el proceso interno, los nombramientos que se hayan realizado por la dirigencia que actualmente se encuentra en las instalaciones del comité Directivo Estatal del PAN, no tienen validez", refrendó.Joaquín Guzmán Avilés aseguró que seguirá trabajando por unir al blanquiazul y por su división, "sino todo lo contrario, buscamos que Acción Nacional recupere la unidad, su esencia y su fuerza, para llegar fortalecidos a futuros procesos no sólo del estado, sino del país".