El Partido Verde trabajará para profesionalizar la carrera pública en Veracruz

Al referir que la sociedad exige gobernantes que estén bien capacitados, Javier Herrera Borunda, secretario de organización del partido Verde Ecologista de México (PVEM) a nivel nacional, indicó que este instituto hace convenios con universidades, profesionistas y catedráticos que redunden en beneficio de la población.Al asistir a la toma de protesta de la Asociación de Regidores de este partido, recalcó que esta estrategia será para profesionalizar la carrera pública, “que estén capacitados y que tengan las habilidades y las herramientas”.“Estamos haciendo convenios con universidades, con profesionistas, con catedráticos para que les acerquen y que tengan también una intercomunicación entre ellos lo que les ha funcionado en otro municipios por el bien de la sociedad lo puedan replicar dentro de sus propios cabildos”, refirió.Agregó que dicha asociación no es exclusiva para militantes del Verde y que la idea es tener un grupo de regidores o alcaldes que estén en capacitación continua aunque provengan de cualquier partido político.“Creo que tener mejores gobernantes, gobernantes que se preparen que puedan tener carreras técnicas, mejores prácticas de Gobierno. Nos conviene a todos. Esa es la idea, poder ayudar y poner nuestro granito de arena para capacitar a nuestros gobernantes”.Ante el cuestionamiento sobre si esto es una medida para ganar la presidencia del partido, Herrera Borunda dijo que todo partido político tiene su vida activa constante, pero insistió en que este acto de profesionalización no es un acto de partido, sino un acto de fundación, que tiene por objeto buscar profesionalizar de los gobernantes.Por último, señaló que “ahorita no está para ser gobernador”, pues por el momento está comprometido con el puesto de Secretario de Organización en el comité nacional, “hemos creado esta asociación para que coordinen esfuerzos, para que impulsen especialmente los principios del medio ambiente. La agenda ecologista, la agenda de los más vulnerables pensando siempre en el beneficio de que organizados todos podemos lograr mejores municipios, mejores sociedad y una mejor inclusión”, concluyó.En su intervención, el nombrado presidente de la Asociación de Regidores del PVEM, Daniel Fernández Carrión, regidor del Ayuntamiento de Xalapa, resaltó que actualmente son 48 regidurías que en el Estado de Veracruz que pertenecen al Verde, “representamos en el norte desde Pánuco y hasta en el sur en Playa Vicente. Sin duda una representación digna y fuerte que con nuestros resultados y trabajos hará que siga creciendo en todo Veracruz”.Asimismo, respaldó a Herrera Borunda, de quien dijo que por su trabajo es el mejor para representar a Veracruz, “gracias por la confianza que me dan al presidir la Asociación de Regidores. Javier, sin duda Veracruz tiene contigo la mejor representación de nuestro partido en el comité nacional. Los resultados están a la vista, el trabajo de tacto político de escucha y estrategia, pero sobre todo de alguien que conoce perfectamente a Veracruz se ve reflejado en el crecimiento exponencial que tuvo nuestro partido en las últimas elecciones”.Al evento asistieron el alcalde Ricardo Ahued, la dirigente estatal del Partido Verde Eleaney Sesma, entre otros representantes del Partido Verde en los diferentes niveles.