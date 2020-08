El pasado fin de semana, 9 cayeron por circular ebrios, en Coatzacoalcos: Tránsito

Este fin de semana la delegación de tránsito de Coatzacoalcos envió al corralón 9 vehículos debido a que sus conductores manejaban en estado de ebriedad, informó el titular de la dependencia, Fernando Antonio Guzmán.



Dijo que aunque no hay alcoholímetro por la pandemia de coronavirus, los elementos siguen haciendo recorridos en diferentes puntos de la ciudad.



“Con los recorridos disuasivos estamos haciendo operativos con las diferentes autoridades, municipales y estatales, este fin de semana mandamos nueve vehículos al corralón por estado de ebriedad, estamos trabajando en eso, se certifica, no estamos haciendo alcoholímetro pero se certifican y los vehículos son enviados al corralón”, explicó.



Lamentó que aunque se continúa exhortando a los automovilistas a quedarse en casa y no tomar si manejan, estos no hagan caso a las recomendaciones.



La semana pasada un conductor en estado de ebriedad falleció al impactar su automóvil contra un poste de luz eléctrica frente a la colonia Dunas, del incidente también resultaron lesionadas otras dos personas.