El próximo año ya no habrá humo negro en camiones del transporte público: SEDEMA

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, afirmó que las unidades del transporte público que no cumplan con su verificación vehicular obligatoria antes de concluir el 2022, no podrán recibir las nuevas placas de circulación y por ende, dejarán de operar.En ese sentido, aseveró que a partir de 2023 ya no se verán humaredas contaminantes por parte de camiones que sobrepasan la antigüedad permitida, incumplimiento así la norma ambiental y vial."La verificación es parte de un proceso administrativo para el tema de Finanzas, quién no cumpla este año, el próximo año no podrá tener su ordenamiento legal, es un candadito que se pone administrativamente para que todos cumplan el tema de la verificación, todos, particulares y privados", refirió.En la entrevista, aseguró que están "invitando" a los transportistas a que cumplan con esta disposición legal, y aprovechen que el Programa de Ordenamiento Vehicular fue ampliado hasta finalizar el año, reiterando que de no hacerlo, tendrán que dejar de circular."Estamos haciendo las gestiones con la Dirección de Transporte Público para que se puedan disminuir. Es una regla que ya existe y que deben cumplir", puntualizó Contreras Bautista.Al cuestionarlo sobre si hay renuncia de los concesionarios a verificar sus camiones urbanos, indicó que es algo que se verá el próximo año cuando ya haya vencido el plazo para tenerlos en regla."Quien no cuente con verificación no va a estar ordenado tampoco legalmente para prestar ese servicio (...) Para el próximo año no debe haber humo negro en la ciudad", consideró.Sobre la calidad del aire en la Entidad, indicó que todas las estaciones de monitoreo "afortunadamente" arrojan resultados de "buena", con excepción de Minatitlán que la reporta como "aceptable" por ser una zona industrial.El funcionario estatal dijo además que se compraron cuatro estaciones más, lo que permitirá tener mediciones más precisas.