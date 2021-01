Las verduras

Somos, las verduras;

tus amigas queremos ser;

somos, nutritivas,

te cuidamos el cuerpo y la piel.



Azúcar azúcar

Ya se comprobó que el azúcar refinada,

fuera de endulzar un poco, no alimenta nada

refrescos galletas y dulces tienen demasiada azúcar.

Los regalos

La cosa de los regalos es asunto delicado

es bueno dar por cariño pero no estar obligado

que no sea por compromiso pues eso a mi no me agrada.

Confesiones de un refresco

Yo, el refresco, confieso

que a pesar de mi gran popularidad

me siento inservible y descontento

pues mis ácidos y gas te han de enfermar.



https://www.youtube.com/watch?v=_b29cy4yb0Q