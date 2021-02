Elaboración de pan se encarece por insumos costosos, en Córdoba

Hasta un 15 por ciento han aumentado los insumos para elaborar pan, lo que incluye el gas LP y a esto se suma el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que ocasiona un aumento del precio del producto al consumidor.



Eliseo Illescas Gómez, empresario del ramo, dijo que las materias primas que han registrado un alza en sus precios son la manteca, huevos, harina, mantequilla y el gas, por lo que “no pueden aguantar más”.



Por ello la pieza del pan que se vendía en 2 pesos ahora es de $2.50, el bolillo o pan de sal pasó de $1.30 a $2, lo que merma la economía familiar.



Illescas Gómez mencionó que las afectaciones son graves ya que no hay una economía solvente en el país.



"No sabemos si vamos a aguantar, pareciera que nuestro gobierno no está atendiendo la situación o comprendiendo al pueblo".



Recordó que la harina ha tenido aumentos importantes, pues al inicio de la pandemia se vendía en $360 y pasó a $410; aunque actualmente está en $450.



El entrevistado llamó al gobierno a regular los precios de los combustibles pues al subir también aumenta el precio de los productos.