Elecciones no incrementarán contagios de COVID-19, asegura consejero del INE

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, afirmó que no hay evidencia científica que relacione las elecciones con un aumento en el número de contagios de COVID-19.



“No es cierto que hay un nexo causal entre proceso electoral y aumento de contagio, no es posible sostener que ya hay evidencia científica que eso suceda”, manifestó al respecto.



Apuntó que en los comicios locales del año pasado en Coahuila e Hidalgo, el comportamiento de la pandemia no se alteró por el hecho de que personal de instituto salió a campo durante la preparación de la jornada electoral.



“Coahuila traía su comportamiento propio de la pandemia el año pasado y no estaba en rojo cuando estábamos en campo y otro Estado vecino como Chihuahua, que no tenía elección estaba en rojo y con muchas dificultades”, externó.



Por ello, Ruiz Saldaña refrendó que no hay una relación automática, ni siquiera indirecta que se haya demostrado, entre el proceso electoral y el aumento de contagios del SARS-CoV-2.



Se mostró optimista en que la pandemia irá cediendo en el país conforme concluya la época invernal, que a su juicio fue la que aceleró la propagación del Nuevo Coronavirus. “Aparte creo que irá haciendo efecto e impacto la vacunación en el país que seguramente será cada vez mayor”.



El integrante del Consejo General del INE cuestionó que haya actores políticos que descalifiquen la actuación de éste y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), por estar haciendo su trabajo de organizar elecciones para renovar el poder público, de ser los causantes del incremento de infecciones de COVID-19.



“En esos casos lo que hago es pedirles pruebas, evidencia, irse a argumentos, no a dogmatismos y ahí evidentemente ya se detienen esos actores políticos en sus acusaciones”, puntualizó.