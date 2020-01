Eliminar bolsas de plástico no afectará a comercios: CANACO Xalapa

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, señaló que no afectará a los comercios dejar de usar la bolsas de plástico.



En ese sentido, dijo que los establecimientos tienen un año para poder adaptarse y dejar de dar al consumidor de manera definitiva estos insumos plásticos.



"Esto se anunció en marzo del año pasado, nos dieron un año para adaptarnos a esta medida y muchos comercios ya han estado evitando el uso de bolsas".



Al respecto, refirió que es el mismo consumidor quien está tomando conciencia para ya no seguir utilizando las bolsas de plástico o el unicel.



"No es tanto que perjudique al comercio sino más que nada que el consumidor se adapte a no usar este tipo de bolsas o traer bolsas reciclables".



En otro orden de ideas y en relación a que el Ayuntamiento de Xalapa regresó poco más de 4 millones de pesos a la federación correspondientes a reintegros, Martínez Ríos consideró que es de suma importancia gastar los recursos en su totalidad, ya que existen muchas carencias en la población.



"Hay que revisar los presupuestos, siempre hay que estar ejerciendo los recursos en tiempo y forma. Xalapa necesita muchas cosas, esperemos que no hayan sido recursos necesarios para los ciudadanos", concluyó.