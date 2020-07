Emilio Lozoya es testigo protegido, confirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Emilio Lozoya Austin, investigado por el caso de Odebrecht y la venta a sobreprecio de Agro Nitrogenados, es testigo colaborador o testigo protegido de la Fiscalía General de República.



“Es muy importante que la Fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido, porque esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México, de purificar la vida pública”, aseguró en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.



El viernes pasado, en un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que al cumplir una orden de detención en su contra, Lozoya fue llevado a un hospital en “calidad de detenido” bajo estricta vigilancia.



El sábado en un video mensaje, el coordinador del Morena en el Senado, Ricardo Monreal adelantó que Lozoya Austin estaba en calidad de testigo protegido, lo que implica que el exdirector de Pemex ofrezca información para procesar a otros implicados en los delitos por los que se le investiga y de ser podría tener el beneficio de la reducción de su pena.



Mientras que el presidente López Obrador consideró que con la detención de Lozoya se aclararán muchas cosas si “se compró” la aprobación de la Reforma Energética, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en el Poder Legislativo.



“Es un asunto relevante, no hay que generalizar no hay que decir que todos los legisladores fueron sobornados, eso no, no adelantar vísperas, sí se tiene el compromiso del señor Lozoya de dar información a cambio de una reducción de la pena”, dijo el titular del Ejecutivo.