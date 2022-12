Emiten recomendaciones para visitar Cofre de Perote en temporada invernal

Desde las faldas y hasta el pico, el majestuoso Cofre de Perote amaneció cubierto de blanco este lunes luego de recibir su primera nevada de la temporada invernal en esta última semana del 2022.Por lo que Luis Gerardo Dolores Lozano, jefe del departamento encargado de la seguridad en este Parque Nacional, compartió algunas recomendaciones que deberán ser atendidas por quienes busquen disfrutar de este privilegiado fenómeno de la naturaleza.En primer lugar Lozano señalo que al tratarse de la primera caída de nieve en la temporada, es muy probable que la situación no solo persista sino que se intensifique, por lo que si bien por el momento podrían no presentarse riesgos, es de vital importancia no tomar la situación a la ligera.La población, explicó, debe informarse bien antes de decidir asistir al Cofre. Es necesario tomar en cuenta el descenso crónico de las temperaturas, pues básicamente en estos momentos ya oscila los cero grados y continuará descendiendo rápido y en poco tiempo.El funcionario hizo énfasis en la necesidad de seguir con mesura las indicaciones dadas por Protección Civil y respetar los horarios de acceso para el público, que será únicamente desde las 7:00 hasta las 13:00 horas. A partir de las 13:00y hasta las 17:00 horas, los guardabosques del Parque Nacional realizarán rondines hasta vaciar por completo la zona de aquellos que por alguna razón no hayan salido aún.Y es que “es muy importante respetar el horario porque es donde la gente comienza a extraviarse y eso es precisamente lo que se busca evitar. Además del clima, la montaña tiene ya de por sí sus propios riesgos. Por ello también debe seguirse la recomendación de asistir solo con calzado adecuado, zapato especial para impedir que los pies se mojen y se corra el riesgo de entrar en estado de hipotermia”, dijo.Señaló que por seguridad, “el acceso a la peña donde están las antenas está completamente prohibido, pues en esa región los riesgos son más. Se pide mucho a la población que se cuiden ya que no se cuenta con personal suficiente para atender emergencias”; asimismo pidió que eviten ir quienes tengan algún tipo de lesión reciente o afectación física, pues el clima podría afectarles sobremanera.Finalmente, Gerardo Lozano advirtió a los aventureros que el ascenso de la montaña se trata de un proceso muy lento donde es necesario que se use un vehículo de tracción 4x4, pues uno normal no alcanza las condiciones necesarias para poder adherirse al suelo y subir la pendiente.“Lo más importante de todo es respetar la naturaleza y evitar que vehículos u otros objetos llevados la afecten; sobre todo, se pide a la población que toda la basura generada, por favor, se retire. Y queda estrictamente prohibido sustraer cualquier elemento de la flora”.