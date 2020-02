Empleados de Vectores en Orizaba acusan a su coordinador de incurrir en favoritismos

Trabajadores del área de vectores solicitaron, a través de un oficio, la supervisión de esta área en Orizaba, ya que se está incurriendo en irregularidades que afectan sus garantías laborales y hasta sus derechos humanos.



De acuerdo con el documento, las cargas de trabajo no se reparten por igual, pues “hay compañeros que durante su jornada laboral no generan información o realizan actividad alguna, incluso, se les programa viáticos del recurso llamado VIVE, que está destinado para desempeñar actividades de campo fuera de la sede jurisdiccional”.



Añadieron que por el simple hecho de tener amistad y contubernio con el coordinador no se devengan, cuando en situaciones diferentes hay empleados a los que se les programa el recurso VIVE pero el coordinador en su falta de conocimiento sobre programación de actividades y con el propósito de afectarlos no los comisiona, ocasionando que el recurso lo tengan que devolver.



Sin embargo, agregan, en el mes de septiembre del año pasado, el coordinador se programó 15 días de gastos de camino a pesar de que él no realiza acciones fuera de oficina.



Otras de las inconformidades añaden que hay personas que faltan en día laboral y no se les descuenta ni hay sanción alguna y otros que solicitan sus periodos vacacionales y les dicen que no se les autorizó.



Igualmente, abundaron, no se respeta ni apoya la labor de los responsables de componentes, pues el de dengue no cuenta con vehículo para llevar a cabo sus actividades y traslado de insumos, ya que el que le habían destinado le fue retirado para ser usado por otro responsable de otro componente.



Por lo anterior, el personal de esta área envió, en días pasados, un oficio al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, con copia para el director de Salud Pública, Salvador Argimiro Beristaín, entre otros.