Empresa china incumplió con comercialización de productos coatepecanos, acusan

Productores de micro, pequeñas y medianas empresas de la región de Coatepec se encuentran decepcionados y molestos con la empresa asiática Shanghai Kuisen International Trading Co., Ltd., y con su representante en México, que incumplió el contrato para comercializar productos veracruzanos en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), que se desarrolló del 5 al 10 de noviembre, en Shanghái, China.



Los empresarios señalan que fueron “enganchados” para llevar a China productos de 11 marcas con la certificación “Hecho en Veracruz” y a pesar de que ellos pagaron el embarque Veracruz- Shanghái, la representante de Shanghai Kuisen pidió 800 dólares a cada uno de los 11 productores para desaduanizar la mercancía la que finalmente se quedó varada sin llegar a la exposición internacional.



Fue el 19 de septiembre de 2020 cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Enrique Nachón García, dieron el banderazo de salida al contendedor consolidado que llevaría productos de 11 marcas con la certificación “Hecho en Veracruz” para participar en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái.



El envío lo hicieron micro, pequeñas y medianas empresas de Coatepec, Ixhuatlán del Café, Nanchital, Río Blanco, Veracruz, Xalapa y Xico, dedicadas a expender café tostado y molido, chocolate en polvo y crema de licor. Entre las empresas productoras de café Santa Rosa envió 900 bolsas, Grafil 768, Cielo Abierto 900, XI mil, Kixix mil 80, Ixgar 400, Menamoro 480 y Loezacto 600; café soluble Moretto mandó 2 mil 352 frascos y Molino de Chocolate mil 250 bolsas y Aztecan 840 botellas de licor artesanal.



El contenedor salió de Coatepec rumbo a Manzanillo, Colima, y arribaría al puerto de Shanghái el 21 de octubre. Ese día, el mandatario veracruzano destacó que “ahora en Veracruz cuentan con un gobierno que quiere promoverlos, llevarlos hasta aquellos mercados ya que con la calidad y certificación que ustedes tienen iniciaremos un gran futuro para nuestros productos”.



La Secretaría de Desarrollo Económico, destacó la gestión de los permisos de exportación ahora y luego se desentendió del conflicto entre los productores y la empresa asiática Shanghai Kuisen International Trading Co., Ltd., con domicilio en la calle Zhuguang 1588, edificio 1, Pabellón 215 en el distrito de Qingpu en Shanghái, China.



En el Contrato internacional de Servicios Profesionales, la empresa Kuisen asegura que representará las diferentes marcas, productos y su comercialización en el país de China y en los territorios de Macao, Hong Kong, Taiwan, Mongolia y China central.



Entre las cláusulas, la empresa le otorga a Kuisen toda la facultad de ser representada en China, en sus marcas y productos, “además de proporcionar en tiempo y forma la documentación necesaria para dicha gestión, así como enviarle el suficiente material promocional de los productos para su comercialización”.



Y aunque otra cláusula indica que “los gastos y costos por motivo del envío de los productos, servicios aduanales e impuestos serán analizados por las partes en cada caso específico, siendo negociable por ambas partes”, para los productores veracruzanos les pareció excesivo el pago de 800 dólares por cada uno, cuando ya estaban invirtiendo unos 90 mil pesos en toda la tramitología.



Los empresarios acusan a la representante en México de presentar un contrato leonino, excesivo en costos y que ha incumplido con la llegada de los productos a su destino asiático, luego de que fueron enviados hace más de 3 meses.



Además, lamentan que el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón García, se lave las manos y no haya intervenido para resolver las trabas de la representante de Shanghai Kuisen International. “Estábamos esperanzados, confiamos en ellos, creíamos que era una oportunidad y nos defraudamos”, comenta uno de los empresarios afectados.