Empresa transportista aclara que autobús no volcó; sólo se salió de carretera en Fortín

La empresa Terranova aclara que el autobús no se volcó, como lo publicaron algunos medios digitales; sólo se salió del camino. Hasta el momento se desconocen las causas.



Además, aseguró que como empresa responsable atendió a todos los pasajeros que salieron lesionados.



Del total de personas que presentaron algunos golpes, fueron dadas de alta ayer mismo y sólo dos continúan hospitalizadas.



La empresa lamentó los hechos, aunque también expresó que en ese tramo acaban de reparar y no dejaron acotamiento para una emergencia, luego que quedó muy alto para orillarse, no obstante, eso no exime de su responsabilidad.



Expuso que como empresa transportista y que lleva más de dos generaciones ofreciendo un buen servicio, su prioridad es la constante capacitación de sus conductores. Sin embargo, en este caso se desconoce que fue lo que sucedió pero trabajarán más en ofrecer un mejor servicio para la seguridad de sus usuarios.