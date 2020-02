Empresarios esperan que Gobierno Estatal inicie factoraje para pagar adeudos

El sector empresarial espera que durante este mes, el Gobierno del Estado concrete el esquema de factoraje propuesto desde diciembre a los proveedores que reclaman pagos pendientes por gobiernos anteriores, para así saber a qué banco acudir a obtener efectivo de sus pasivos.



"Supuestamente, iba a empezar en diciembre, no se hizo en diciembre, esperamos que se hiciera en enero, no se hizo en enero. Esperemos que en febrero ya tengamos ese acercamiento para que ellos (los empresarios) vean a qué institución bancaria acudir", dijo este martes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Octavio Jiménez Silva.



Mencionó que muchos empresarios, a pesar del interés que les cobran o la comisión, han aceptado ese factoraje y han dicho "sí le entro pero desafortunadamente no hemos tenido noticias de cuándo va a empezar ese factoraje".



Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) propuso a los empresarios acudir a bancos a vender sus cuentas pendientes o facturas para que alguna sucursal iniciara así, el pago de los adeudos y al mismo tiempo, brindará descuentos en las tasas de interés, posteriormente el Gobierno pagaría a los bancos.



"El año pasado, se habló de que iban a soltar cierta cantidad de pagos, lo hicieron pero que para que se agilizara y que a las empresas les inyectara un recurso inmediato, iba a ser el factoraje".



Sin embargo, hasta ahora los empresarios no saben a qué banco acudir, pues el Gobierno Estatal no les ha notificado, aseguró Jiménez Silva.



"Al sector empresarial no le importa si son 50 bancos. Si es uno, con ese banco se van todos los que quieran el factoraje, porque no es obligatorio y de una u otra manera poder inyectar ese dinero y que se pueda invertir, que es lo que queremos", concluyó.