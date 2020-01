Empresarios exigen estar en Consejo Estatal de Seguridad Pública

Empresarios veracruzanos exigieron al Gobierno del Estado formar parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pues recordaron que durante campaña el gobernador Cuitláhuac García Jimenez les aseguró que así sería.



El presidente de la COPARMEX Veracruz, Alberto Aja Cantero, mencionó que es fundamental que formen parte de estos consejos y de las mesas de seguridad municipales para abonar a las estrategias, sobre todo cuando hay decenas de empresas que han sido afectadas por ladrones y delincuencia organizada.



Explicó que desde hace cuatro años comenzaron un proyecto llamado “Agenda Veracruz en Paz”, con el que universidades, grupos religiosos, sindicatos, entre otros actores sociales, unieron esfuerzos para aportar en un manual de ejecución y soluciones al problema de inseguridad en el Estado.



Entre los puntos que se tomaron en cuenta dentro de este manual destacan los Centros de Inteligencia (C5), el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Reforma Penal al Sistema Penitenciario, la Prevención como una estrategia integral para el combate a la seguridad, el Fortalecimiento de las Policías, Unidades Especiales al Combate al Secuestro (UECS), y sobre todo, la presencia de la sociedad civil en las Mesas para la Reconstrucción de la Paz.



Señaló que hasta el momento sólo municipios como Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Orizaba y Córdoba han incluido a los empresarios en sus respetivas Mesas de Seguridad, pero lamentó que sean casos aislados, mientras que en las mesas para la Reconstrucción de la Paz no se les contempla.



“El exhorto es a los alcaldes a unirnos a una Mesa de Seguridad Metropolitana, y en el caso de la invitación que hice al Gobernador del Estado es que participen los organismos que presentaron la iniciativa Veracruz en Paz en la Mesa para la Reconstrucción de la Paz, misma que sesiona cada determinado tiempo pero sesiona sin la sociedad civil.



“Es fundamental contemplar a las víctimas de la delincuencia, a las universidades y a una serie de actores con los que se construye la paz día a día de la entidad”, dijo.



Por su parte, el presidente estatal de CANIRAC, Daniel Martin Lois se unió a esta petición y aclaró que la única intención del empresariado es sumar y generar ideas para salir del problema de seguridad.



“Coatzacoalcos es un punto preocupante que cada día levanta la mano con una situación diferente, creo que hay que poner mucho hincapié en esa región, no sólo en Coatzacoalcos; (…) la zona cañera también está en una situación precaria, si no manejamos estos, si no se invita a la sociedad en general, no vamos a lograr salir de esta situación”, dijo.