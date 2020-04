Empresas de Orizaba que siguen operando podrían hacer paros técnicos

El secretario de la CROM en la zona de Orizaba, Alfredo Hernández Ávila, dijo que de las 27 empresas en donde representan como sindicato a los trabajadores, hasta el momento solo una ha decidido cerrar sus puertas y enviar a los trabajadores a su casa las demás no, pero no se descarta que alguna optara por realizar paros técnicos.



"Sola una empresa de manera formal ha decidido cerrar por completo y detener su producción. Otras empresas aún no, porque entra dentro de la autonomía de las empresas y cada patrón es diferente y está planeando en base a su giro el momento apropiado de poder detener, reagendar, reagrupar y hacer todo lo necesario para no poner el riesgo la salud de los trabajadores".



Añadió que los empresarios definirán y las decisiones que tomen deberán informarlas a través de los sindicatos para hacerlo público y se vea qué hacer para cuidar la salud de los empleados pero también, enfatizó, la fuente laboral de estos.



"Son cosas por las que debemos de velar. No solo es tema de salud sino también del empleo. Por fortuna, Orizaba ha salido a tiempo con medidas de prevención que son decisiones atinadas".



Recordó que la CROM Orizaba representa a los trabajadores de 27 empresas entre estos los ingenios de San Nicolás, Constancia y San Jerónimo, estos últimos tampoco han parado.