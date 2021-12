Empresas dejaron inconclusas dos obras en Xalapa; les rescindirán contrato

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, informó que abrieron un proceso de rescisión de contrato a dos empresas por no cumplir en tiempo y forma con la entrega de obras, mismas que debían terminarse el 30 de noviembre pasado.Al ser cuestionado sobre la conclusión de los 102 proyectos contratados este año, indicó que el 99% están concluidos y entregados y en el caso de estos pendientes se trata de trabajos en el edificio de Protección Civil Municipal y un domo en una escuela."Prácticamente el 99% ya lo logró (...) Ya lo que faltan son detalles, pero lo que es la obra en sí prácticamente está concluída. Hay dos obras que se iniciaron procesos para de alguna manera rescindir el retraso de algunas empresas, dos nada más", expresó.Rodríguez Herrero acotó que la constructora de la obra en PC ya está al tanto de la acción emprendida por su administración "y ahorita veo que se están apurando, en los últimos días se apuran, vamos a ver en qué concluye eso"; en el caso de la obra educativa, dijo ignorar en qué condiciones avanza."Cuando tú haces un contrato y no entrega a tiempo una empresa que tiene la obligación de cumplir, se inicia el proceso de rescisión y se les paga lo que hicieron, lo que ya no hicieron, no se les paga", puntualizó el munícipe.Además, consideró que dependiendo de la "naturaleza técnica" del proyecto podría ser que el Ayuntamiento termine de concluir lo que las empresas dejaron incluso."Tendríamos que ver, parece que es un detalle menor, parece, voy a revisarlo en estos días para ver si efectivamente la empresa informada de que está en un proceso de rescisión, veo que se apura, vamos a ver si concluye", manifestó Hipólito Rodríguez.Comentó que las constructoras, que al parecer son de Xalapa, no han dado una razón justificable de su demora, pese a que en varias ocasiones se les hizo saber que su Gobierno concluye el 31 de diciembre y debían cerrar las obras el 30 de noviembre.