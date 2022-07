Empresas están siendo muy cautas para gastos ante inflación: empresario

Ante el incremento de precios producto de la inflación que existe en México y el panorama que hay en el mundo, las empresas están siendo muy cautas ante cualquier gasto, señaló el director general de la empresa Omnigreen, Vicente Ferrer.“Como cualquier compañía tenemos que ser muy cautos, pero sobre todo trabajar mucho en la eficiencia, que podamos hacer ahora más con menos y creo que los mexicanos somos muy ingeniosos para eso y es a lo que estamos apostando”, indicó.Agregó que sólo haciendo más eficiente cada actividad en las empresas es como se podrá salir adelante ante la situación que prevalece.Destacó que no sólo a la empresa le afecta el aumento de precios, también a los trabajadores, lo cual es preocupante, pues las personas deben mantener su nivel de vida y mejorar, ya que cuando esto no ocurre dejan de estar motivados y enfocados.Comentó que al momento entre los empresarios prevalece la incertidumbre porque no se sabe cuánto más va a seguir el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ni el cierre de puertos de China, factores que han provocado el encarecimiento y escasez de muchos productos.Señaló que por ejemplo en la empresa recicladora les es muy difícil conseguir insumos, más los que son importados.El director general de Omnigreen fue entrevistado durante el acto protocolario en el que el sindicato de la empresa se sumó a la CROM.