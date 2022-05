Empresas tienen hasta el 30 de mayo para repartir utilidades

La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP) está atenta, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y del Centro de Conciliación Laboral, para brindar el respaldo a los trabajadores que no reciban el pago del reparto de utilidades; los empresarios tienen hasta el 30 de mayo próximo.Durante entrevista, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Dorheny García Cayetano, afirmó que se analizan todas las denuncias para determinar si proceden o no.De igual modo, reconoció que, si bien están de lado de los trabajadores, también de los empleadores que son los que generan las fuentes de trabajo.“Nosotros vamos a estar siempre de lado del trabajador pero también apoyando a las empresas para que sigan manteniendo estas fuentes de empleo vigentes”, dijo al explicar que en muchos casos hay empresas que acaban de abrir, por lo que no cuentan con el tiempo necesario para el pago del reparto de utilidades.“En la mayoría de los casos las empresas apenas van reabriendo y es difícil el reparto de utilidades pero la mayoría de los empresarios, empresas, empresarias mujeres también, han sido muy responsables y han tenido esta voluntad de seguir apoyando al personal y seguir creando fuentes de empleo, la verdad es que es un gran aliciente. Hay unas que acaban de abrir apenas en marzo, ahí habría que ver, en las que sí, ahí van arrancando poco a poco”, abundó.Sin embargo, reiteró que la Secretaría del Trabajo del Estado se mantendrá atenta para brindar el respaldo a los trabajadores que acudan, para atender cualquier inquietud referente al pago del reparto de utilidades.“Hace unos meses estábamos hablando de las inspecciones de condiciones generales de trabajo, donde las empresas acreditaban este otorgamiento de prestaciones a las y los trabajadores y mantenemos las puertas abiertas también de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que nos ayuda a que, si alguien cree que no está en reparto justo de utilidades, puede acudir a esta parte importante que les defiende para definir. En caso de que necesiten también llegar a la parte del Centro de Conciliación Laboral, que tiene puertas abiertas desde hace algunos meses y que está trabajando de manera muy ágil”, finalizó la funcionaria estatal.