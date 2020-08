Empresas y ciudadanos de Veracruz-Boca del Río lanzan campaña por el cubrebocas

A través de una campaña masiva que lanzaron desde el Observatorio Metropolitano de Salud, Cámaras Empresariales y organizaciones civiles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, están pidiendo a la sociedad veracruzana, a los líderes políticos, empresariales, a las autoridades locales y estatales y a la población en general, a portar un cubrebocas.“Este es un llamado a la conciencia y al compromiso de todos, asumido y compartido desde cada una de nuestras empresas en colaboración con organismos sociales y sociedad organizada, como frente unido ante esta contingencia. Hagámoslo por nosotros, por amabilidad, por humildad y por nuestra comunidad”, indican.José Antonio Mendoza García, presidente de la CANACO, expresa a través de un video, que “ante la apremiante situación que estamos viviendo, producto de la pandemia del COVID-19, en el Observatorio de Salud generamos la iniciativa para difundir la necesidad de apoyo y disminuir las cifras de contagio a través del uso de cubrebocas”Por su parte, Santiago Martínez Dorella, Presidente de CANIRAC, añade que “al día 28 de julio de 2020, las cifras en el país ascienden a más de 400 mil contagios, lo cual coloca a México dentro de la lista de los países con mayor número de contagios, colocándose en la sexta posición y la cuarta en número de decesos con más de 45 mil muertes”.A su vez, el doctor Alejandro Barrat Hernández, del Observatorio Metropolitano de Salud, comenta que “existen numerosos reportes de que el uso de cubrebocas es la medida más eficaz para disminuir la dispersión del virus. El uso de este no es solamente para protegerse uno sino para proteger a los demás”.Iliana León Huesca, representante de Organismos Sociales, añade que “de acuerdo con el director de la CDC, Robert Redfiel, el uso masivo del cubrebocas podría controlar la pandemia en 1 a 2 meses. Necesitamos de la colaboración de todos. El uso del cubrebocas no es un asunto político sino de salud pública”.Por su parte, el presidente de la COPARMEX, Alberto Aja Cantero, expresa que “porque somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, usar el cubrebocas es responsabilidad de todos”.Sharzy Molina Guízar asienta que “desde el Observatorio de Salud Metropolitano queremos contribuir con la sociedad, realizando una campaña de donación de cubrebocas, ya sea por medio de donativo económico o en especie, con el objetivo de que se provea a la población vulnerable de estos insumos para su protección cotidiana ante el COVID-19”.Finalmente, Santiago Caramés Chaparro, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles expone que “Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mencionó que el uso del cubrebocas es uno de los elementos más importante para protegernos y sin duda permitirá relanzar con mayor éxito la economía”.“Exhortamos a emitir un mensaje de solidaridad y responsabilidad a la población así como a nuestras autoridades para realizar la contención de contagios, reactivar la economía de forma exitosa y lo más valioso, no perder más vidas.Hagámoslo por nosotros, por amabilidad, por humildad y por nuestra comunidad”, concluye.Así, a través del Observatorio de Salud de la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río, los organismos empresariales CANACO, COPARMEX, CANIRAC, Rotary Club Internacional, Organismos Sociales y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, se suman a esta labor de crear conciencia del uso de cubrebocas y de recibir donaciones para entregar a la población más vulnerable.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund