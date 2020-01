En 2019, Fiscalía de Veracruz relegó casi el total de casos que inició

Además de delitos de violencia de género contra las mujeres, en Veracruz están desatados los delitos que atentan contra la niñez veracruzana; no obstante, en general sólo se procede penalmente en el 3 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas.



Lo anterior de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, que establece que en 2019 se registraron 16 mil 894 carpetas de investigación en delitos contra la niñez, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, la seguridad sexual y la familia.



Según los datos del organismo, durante el primer año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, de ese total destaca el número de delitos por lesiones dolosas a niñas, niños y adolescentes.



También se abrieron carpetas de investigación por el delito de aborto, violencia familiar, omisión de cuidado, exposición de menores o incapaces; esterilidad forzada, pederastia, violación, abuso sexual, estupro, acoso sexual, incumplimiento de la obligación de dar alimentos y abandono de familiares.



Otras investigaciones se abrieron por la sustracción o retención de menores o incapaces, tráfico de menores; delitos contra la filiación y el Estado civil, bigamia, matrimonios ilegales, incesto, maltrato y maltrato Infantil.



La Fiscalía, igualmente destaca la gravedad del delito de feminicidio, delitos de violencia de género, pornografía que involucra a menores, corrupción de menores, entre otros.



Al respecto la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas da seguimiento al Plan Cero Tolerancia, para que estos ilícitos sean sancionados.



Sin embargo, de las casi 17 mil carpetas de investigación iniciadas en 2019 se determinaron para Archivo Temporal 2 mil 765; en el sentido de No Ejercicio de la acción Penal se determinaron 115.



La Fiscalía también declinó la competencia en 225 carpetas de investigación y sólo se ejercitó acción penal en 524 carpetas de investigación, prácticamente el 3.1 por ciento.



“De igual manera se determinó como Archivo Temporal 11 mil 457 Investigaciones ministeriales y carpetas de investigación de los años de 2012 al 2018, en el sentido de no ejercicio de la acción penal”.



Cabe señalar que el archivo temporal es permite “guardar” provisionalmente la investigación cuando los datos sean considerados insuficientes para esclarecer los hechos o no se cuenta con pruebas.



En 628 investigaciones ministeriales y carpetas de investigación se declinaron por incompetencia 235 carpetas de investigación, así como 32 abstenciones investigar, de igual manera, se ejercitó acción penal en mil 111 investigaciones ministeriales y carpetas de investigación.



Se iniciaron durante 2019 mil 198 Procesos Penales formulando imputación en contra de 563 probables responsables de delitos competencia de la Fiscalía Coordinadora Especializada.



Durante 2019, se obtuvieron 563 vinculaciones a proceso y 206 sentencias condenatorias, manteniéndose 417 procesos en etapa de Investigación Complementaria; 438 en etapa Intermedia; y 191 en etapa de Juicio Oral.