En 2021, DIF de Veracruz trabajó “sin descanso”; atendió emergencias

Al definirlo como “la mano amiga del Gobierno del Estado”, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, señaló que durante el 2021 trabajaron “sin descansar” para que todas las personas en situación de vulnerabilidad recibieran la atención que se merecerían.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, como parte del Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la funcionaria estatal apuntó que en la dependencia a su cargo trabaja de manera lineal con el Plan Veracruzano de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030, atendiendo diferentes emergencias, no sólo la generada por el huracán Grace en agosto pasado.“Hemos tenido emergencias en diferentes municipios del Estado, diferentes tipos como son inundaciones, lo del huracán y en este año atendimos 50 municipios con ese tema y se apoyaron con insumos alimentarios, con apoyos algunos funcionales, con algunos enseres como cobertores, colchonetas”, enumeró.Quintanar Barceló recordó que con el paso del meteoro, el DIF Estatal abrió un centro de acopio con el que se logró juntar más de 250 mil insumos alimentarios y que de manera inmediata fueron distribuidos a las diferentes demarcaciones afectadas del Totonacapan y la Huasteca Baja.En la plática resaltó que para mejorar la economía de muchas familias veracruzanas y por instrucciones del Gobernador, se apoyaron algunos proyectos productivos como huertos de traspatio, carpinterías, panaderías, talleres de costura, cría de borrego, de cerdos y de gallinas.“En lo que es apoyo a la vivienda hemos estado apoyando con láminas de zinc para mejorar las viviendas de las familias, de igual manera tanques de agua para recaudar agua pluvial y que la tengan en buenas condiciones, estufas ecológicas para cuidar la salud de nuestras familias, que no tengan sus fogones y el humo les perjudique dentro de sus casas”, expuso.La integrante del Gabinete Estatal añadió que el “plus” que tuvieron este año fue entregar refrigeradores para que conservaran mejor sus alimentos.De este modo, dijo que para que las personas con necesidades accedan a estos apoyos, requieren acercarse al DIF Municipal que les corresponde, quien hace las gestiones correspondientes y los padrones, para que entren a una plataforma al DIF Estatal donde los inscribe.“En 2021 tuvimos aproximadamente en proyectos productivos mil 100 familias beneficiadas y con apoyo a la vivienda se vieron beneficiadas 22 mil familias”, enfatizó.La funcionaria estatal explicó que el Sistema Estatal estuvo trabajando con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); mismo que se distribuyó en las diferentes direcciones: Atención a Población Vulnerable, donde entran los proyectos productivos, apoyo a la vivienda, insumos alimentarios y los desayunos escolares fríos y calientes.Sobre este último programa, precisó que se dieron aproximadamente 82.4 millones de desayunos en todo el año.“En este año creamos un programa nuevo que es el Programa de Apoyo a los Mil Días que incluye a las familias, a las mujeres embarazadas o en lactancia y a los niños entre 6 y 24 meses. El otro programa alimentario que incluimos este año es a personas en situación prioritaria. Aquí entran los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad o los menores no escolarizados”.Después de asegurar que sí se están cumpliendo los objetivos en el DIF Estatal, afirmó que “vamos muy bien” y que no se ha dejado de trabajar para atender las necesidades de los veracruzanos en situación de vulnerabilidad.“Me siento muy contenta. Hemos seguido las indicaciones de nuestro Gobernador y hemos llegado realmente a la población más vulnerable y con muy alto grado de marginación, la verdad sí me siento muy satisfecha con los resultados”, reiteró.Ademas, sostuvo que se han reforzado los esfuerzos y al ser “la mano amiga del Gobierno del Estado”, la dependencia que dirige ha trabajado “con muchísimas ganas redoblando esfuerzos, de una manera diferente y con el corazón”.Rebeca Quintanar Barceló aseveró que en esta institución de beneficencia no tienen cabida los temas políticos o los intereses personales de funcionarios, porque está destinado para atender a la población vulnerable de la Entidad.Es así que en 2022 seguirán trabajando con los proyectos que se llevaron a cabo este año y generando nuevas propuestas para apoyar a los más desfavorecidos.“Se nos viene la temporada de frío y en algunos municipios el clima se vuelve inclemente, estamos trabajando algunos proyectos nuevos y seguimos atendiendo. En el área de CRISVER seguimos dando atención médica a todas las personas con alguna discapacidad”, dijo.A decir de Rebeca Quintanar, este año entregaron 32 mil apoyos funcionales a personas con alguna discapacidad como sillas de ruedas, andaderas, bastones, aparatos auditivos y lentes en casi todos los municipios del Estado, entregándose 20 mil unidades, es decir, más de las 17 mil 500 que se dieron en dos administraciones anteriores.“Tenemos capacidad para atender también situaciones de emergencia de algún tipo de operación, hemos estado apoyando a las personas que se nos acercan y que tienen el tratamiento de cáncer, que les apoya con el traslado a sus municipios, también hemos atendido en todos los municipios a las personas que nos piden apoyo funerarios con el traslado y todo lo que lo que implica un apoyo funerario”, reseñó.Asimismo, aseguró que han apoyado con el trasladado de personas que se encuentran en otros Estados o en el extranjero, en situación de calle o en diferentes municipios y a personas que solicitan alguna prótesis.Derivado de la pandemia de COVID-19, que dejó a muchas familias sin sustento al perder el empleo, la Directora General del DIF Estatal indicó que vieron incrementadas las solicitudes de apoyo por esta problemática.“Se nos acercaron muchas familias ahí a las oficinas centrales para pedirnos apoyos de insumos alimentarios y por supuesto que las personas que se acercaban, se les apoyaban. Aumentó un poco y aproximadamente llegaron al DIF unas 5000 personas de manera directa”.Al respecto, puntualizó que les otorgaban básicamente una despensa y a quienes requerían algún tipo de apoyo con medicamentos, cobertores o enseres también les apoyaba.“Hicimos algunos ajustes (al presupuesto), cada año tratamos de tener en el presupuesto ya destinado para los diferentes programas, ciertas economías y de ahí sacamos para este tipo de situaciones que son de emergencia”, aseguró.Para los siguientes tres años de la administración de Cuitláhuac García, toda la “familia” DIF Estatal y Municipales trabajará “con más ganas para atender a muchas más familias, niñas, niños y adolescentes veracruzanos”.Por otro lado, apuntó que la Procuraduría de la Defensa del Menor tuvo “muy buenos resultados” en el 2021, ya que se dieron en adopción a 24 niños a familias que los esperaban, además de tres niños en familia de acogida.Luego de indicar que para el Gobernador es muy importante la situación jurídica de estos menores en orfandad, mencionó que la Ciudad Asistencial Conecalli, ubicada en Xalapa, se encuentra operando de manera adecuada.“Cuando no nos llega un menor de primera instancia, es atendido por un médico, un psicólogo, una trabajadora social para ver las condiciones en que viene y ya se le da atención inmediata, la verdad que en el Centro Asistencial Conecalli, nuestros niños están muy bien atendidos y muy bien cuidados”, externó.En este sentido, dijo que actualmente tienen 110 menores que esperan a que una familia los acoja y 150 peticiones de adopción en análisis y estudio.“Aquí en Veracruz realmente no es muy complicado, claro que sí se hacen las gestiones necesarias, se hace un estudio para analizar a la familia y procuramos que sea la mejor alternativa”, finalizó la funcionaria estatal.