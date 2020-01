En 2021, ya podrán anularse elecciones por violencia política contra mujeres

Para la elección local del 2021, que habrá de renovar las 212 alcaldías y las 50 diputaciones locales, Veracruz será el primer Estado del país en resolver medios de impugnación por violencia política por razón de género tipificado ya como delito y que de comprobarse, puede ser causal de nulidad de una elección.



Claudia Díaz Tablada, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), reconoció que será un reto porque se trata de tema nuevo para el próximo proceso comicial que inicia en noviembre de este año, sobre todo porque la violencia política de género ya se había invisibilizado y normalizado.



Reiteró que por tratarse de un reto para el TEV, la capacitación del personal será fundamental para resolver los medios de impugnación que pudieran presentarse por violencia política en contra de las mujeres.



Dijo esperar que no se presenten este tipo de recursos pero en caso contrario, “trataremos de ser muy exhaustivos y analizar perfectamente las circunstancias para poder determinar si se da o no se esa violencia”.



“Somos pioneros en todo el país en establecer esta causal (de nulidad) y nos va tocar construir hacer ese ejercicio argumentativo para tratar de desarrollar y de exponer en los casos en que se dé o no se dé esa violencia política y que ésta puede provocar una nulidad de elección”, dijo.



Expuso que el tema de la violencia política por razón de género no solamente se da en campañas electorales, sino también en el ejercicio del cargo o incluso, cuando las mujeres pretenden ser candidatas.



Como Presidenta Magistrada del TEV dijo tener una gran preocupación por esa situación, por lo que una de sus prioridades será garantizar que en materia electoral las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia.



Agregó que la democracia se fortalece con la participación, tanto de mujeres como de hombres, por lo que las féminas sólo están ejerciendo su derecho de votar y ser votada, establecido en el artículo 35 de la Constitución Política del país.



“No tendrían que existir temas de violencia por ejercer un derecho que está establecido en la Constitución, sin embargo, desgraciadamente se dan ese tipo de temas y considero que como Tribunal tenemos que ser exhaustivos y allegarnos de los elementos que sean necesarios, en su caso, para tratar de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.



La violencia política no es un tema actual, ha existido durante muchos años y lamentablemente se había invisibilizado y normalizado, la gente ya lo había considerado como algo normal.



Otras de las prioridades será garantizar el derecho al voto de las personas transexuales, vigilar el cumplimiento de las ejecuciones de sentencias y garantizar que se siga respetando la paridad de género en la designación de candidatos a cargos de elección popular.



Afirmó que los ciudadanos veracruzanos deben sentir la confianza plena de que el Tribunal Electoral garantizará una justicia electoral.