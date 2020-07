En 24 horas, Veracruz suma 250 nuevos contagios de COVID-19 y 23 muertes

El contagios de COVID-19 no cesan y continúa sin aplanarse la curva en Veracruz.Con 250 nuevos contagios de sábado para domingo, la entidad acumula 18 mil 973 casos de coronavirus en 194 municipios; 2 mil 548 veracruzanos han fallecido por este padecimiento, 23 en las últimas 24 horas.Durante el mensaje diario que ofrecen las autoridades sanitarias del Estado sobre el desarrollo del COVID-19 en Veracruz, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara informó que ya son 31 mil 870 los casos estudiados; 9 mil 513 han resultado negativos, 3 mil 384 aún se encuentran en investigación y los decesos han ocurrido en 143 municipios.De los casos positivos, se consideran activos mil 479 y estos son los casos que tienen mayor posibilidad de propagar la enfermedad, porque iniciaron síntomas en los últimos 14 días.La funcionaria estatal explicó que ya son 194 los municipios en donde se han identificado los casos positivos, los de mayor actividad de la enfermedad son los siguientes:Zona centro:El municipio de Veracruz en color caoba, con 4 mil 739 casos positivos; Córdoba mil 210; y Xalapa con mil 41; en marrón Orizaba con 651 y ahora Boca Del Río con 519; en granate Fortín con 319 y La Antigua con 231; Río Blanco 206; en color ladrillo Medellín 193; Alvarado 175; Ixtaczoquitlán 169; Perore 144; Nogales 121; Coatepec 108; Mariano Escobedo 93; Úrsulo Galván, 85; Amatlán de los Reyes 82; Camerino Z. Mendoza y Emiliano Zapata 81 cada uno; y Puente Nacional 64.Zona sur:En caoba la cabecera municipal de Coatzacoalcos con mil 378 casos; en marrón Minatitlán con 652; en granate Cosamaloapan 480; San Andrés Tuxtla 296; y Cosoleacaque con 267; en ladrillo Tierra Blanca 200; Las Choapas 151; Nanchital 144; Acayucan y Tres Valles 116; Jáltipan 98; Agua Dulce 95; Carlos A. Carrillo 80; Santiago Tuxtla 70; Lerdo de Tejada 64; José Azueta 59 e Isla 57.Zona norte:En marrón Poza Rica con 933; en granate Tuxpan 456; y Martínez De la Torre 295; en ladrillo, Papantla 222; Pánuco 201; Coatzintla 119; Tihuatlán 96 y Álamo Temapache 67.A decir de la funcionaria estatal, es importante que cada persona identifique la situación que guarda el municipio en donde vive, para que tomen las medidas de precaución: “y no se expongan a contagiarse y no contribuyan a la dispersión de la enfermedad”, finalizó Dulce María Espejo Guevara.