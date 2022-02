En 24 horas, Veracruz sumó mil 117 nuevos casos de COVID-19 y 28 muertes

La Secretaría de Salud da a conocer que, en las últimas 24 horas, Veracruz sumó 165 mil 894 (+ mil 117 nuevos) casos confirmados de COVID-19, luego de 341 mil 233 estudios practicados.Asimismo, son 3 mil 482 positivos activos y 293 sospechosos. Se han recuperado 146 mil 768 pacientes y permanecen en vigilancia 3 mil 449.El número de fallecimientos es de 15 mil 677 (+ 28 nuevos), de los cuales 9 mil 502 han sido de hombres y 6 mil 175 de mujeres. La dependencia contabiliza 160 mil 680 resultados negativos y 14 mil 659 sospechosos en investigación.El calendario para la aplicación de la dosis de refuerzo a población de 30 a 39 años, así como para mujeres embarazadas y a quienes por algún motivo no pudieron acudir cuando les correspondía, queda en el siguiente orden:25 de febrero• Alvarado.• Chicontepec.• Cuitláhuac.• Jesús Carranza.• Juan Rodríguez Clara.• Mariano Escobedo.• Medellín.• Perote.• Tlapacoyan.• Xico.25 y 26 de febrero• Mixtla de Altamirano.Del 25 al 27 de febrero• Ixtaczoquitlán.• Minatitlán.• Tihuatlán.26 de febrero• Otatitlán.• Tlacojalpan.26 y 27 de febrero• Acultzingo.• José Azueta.Del 26 al 28 de febrero• Playa Vicente.El director de Salud Pública de SESVER, Salvador Beristain Hernández, enfatizó que por ningún motivo debemos relajar las medidas preventivas: uso correcto de mascarilla; evitar aglomeraciones; mantener la sana distancia; aseo frecuente de manos; no tocarse ojos, nariz y boca; además de ventilar los espacios y, sobre todo, completar el esquema de vacunación.Lo anterior considerando que entre más se propague el virus, mayores serán sus posibilidades de mutar al paso del tiempo; ello implicaría alteraciones en su facilidad de transmisión, capacidad de generar cuadros graves de la enfermedad e incluso incidiría en la eficacia de los biológicos para combatirlo.Aunque los protocolos sanitarios resultan sencillos de poner en práctica no todos lo hacen, de ahí la insistencia de las autoridades. Tengamos presente que cuidarnos y lograr que disminuyan los contagios es nuestra responsabilidad.Consulta en http://coronavirus.veracruz.gob.mx el Plan de Vacunación y el Semáforo vigente. Ante síntomas leves llama al 800 0123456 y por algún evento de gravedad asiste al hospital más cercano o marca el 911.¡Vacúnate contra el COVID-19!