En 8 meses, la Universidad Veracruzana registra 32 quejas de violencia de género

De septiembre a la fecha, dentro del rectorado de Martín Gerardo Aguilar Sánchez, la Universidad Veracruzana registra 32 quejas por violencia de género tanto por parte de docentes, como de estudiantes y personas de la propia comunidad universitaria.“Hablamos de 32 quejas, no todas proceden, quejas de acoso y de violencia”, dijo el académico.Sobre el caso de la Facultad de Psicología, Martín Aguilar Sánchez abundó que la Universidad no tolerará más hechos de violencia de género.Dijo que a las estudiantes se les atendió y se les ofreció dar seguimiento a las quejas, con el refuerzo de la perspectiva de género dentro del plantel y descartó cualquier represalia contra las jóvenes.“No había ninguna represalia, están en toda libertad de expresar su punto de vista y vamos a estar atentos a los señalamientos que están haciendo” dijo Aguilar Sánchez.Recordó que hay un compromiso de la Universidad contra todo tipo de violencia y de dar seguimiento a todos los casos.“Ya estamos trabajando, no es una cosa que se resuelva inmediatamente, estamos trabajando en la campaña de prevención”.Aguilar Sánchez recordó que las 32 quejas equivalen a una por cada integrante de la comunidad universitaria, siendo docentes, estudiantes o trabajadores.