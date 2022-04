En 9 meses, ya no servirían las luminarias que Hipólito dejó a Xalapa

Al advertir que procederá penalmente en caso de encontrar irregularidades, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que su Gobierno buscará una auditoría especial externa para determinar las condiciones de las luminarias en las 87 colonias donde se detectaron que están en malas condiciones.Por ello, reiteró que su Gobierno se negó a recibirlas dentro del proceso de entrega-recepción del municipio.Explicó que lo anterior representa un grave problema puesto que “está previsto que en unos 8 o 9 meses estén completamente deterioradas”.Ahued Bardahuil lamentó que su administración no pueda intervenir para cambiar o quitar las luminarias, pues hacerlo, implicaría caer en el delito de despojo en contra de la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V., la responsable de la instalación de más de 7 mil luminarias de sodio.Son estas precisamente, señaló el Alcalde, las que urgen de ser cambiadas para lo cual se hará un concurso y licitación reiterando que su Gobierno atenderá esta problemática.“De todas maneras la auditoría en el Ayuntamiento, de los cuatro años y la de CMAS ya está contratada, está en inicio y son dos auditorías las que se están haciendo”.El Alcalde enfatizó que de encontrarse irregularidades en estas auditorías ya iniciadas, procederán penalmente “sino caeríamos en un delito de omisión, es una obligación, es un patrimonio de la sociedad.“No somos tolerantes a la corrupción y si hubiera algún acto que tuviera que mencionarse e inclusive presentar las denuncias correspondientes, se van a hacer.Claro que sí, no quedaría de otra porque sería un daño para la ciudadanía de Xalapa”, advirtió.Recordó que los expedientes de la entrega recepción estaban dispersos por diversas áreas del ayuntamiento, de ahí que este sea uno de los factores que alertó sobre la necesidad de llevar a cabo las revisiones forenses externas, mismas que dijo, no serán “por encimita”.Cabe recordar que por este tema ya se posicionó al respecto el exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quien negó haber incurrido en irregularidades en la instalación de las luminarias, afirmando que incluso no hubo intervención del gobierno.“La sustitución de luminarias LED que se realizó en la administración pasada, además de tener propósitos de mitigación del cambio climático, obedeció al objetivo de remontar un profundo rezago tecnológico puesto que la cantidad de luminarias obsoletas superaba el 85% cuando este indicador a nivel nacional se situaba apenas en un 61%. Nuestra ciudad se encontraba más retrasada que el resto del país debido a la falta de inversión significativa en el rubro durante las últimas 6 administraciones municipales”, dijo en un desplegado público.Rodríguez Herrero agregó que después de casi dos años de trabajos con el gobierno federal, en el 2021 se concretó un convenio con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) en el marco del Programa para la Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM) para llevar a cabo un “subproyecto“ de alumbrado público que beneficiaría a Xalapa.Agregó que mediante este esquema, el FIDE, con fondos del Banco Mundial convocó la licitación pública para la sustitución de luminarias y colocación de nuevos postes con una meta original de 8140 puntos de luz.“Dicha licitación fue llevada bajo el expediente LPNO/PRESEM/FIDE/15/2021 en los términos de la normatividad de adquisiciones del gobierno federal y del Banco Mundial. Cabe observar que el gobierno municipal de Xalapa no tuvo injerencia alguna en el fallo de esta licitación, mismo que se dio el día 15 junio del 2021 en favor de la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V.”.En otro tema, dijo que una vez que concluya la veda electoral profesional detallar las obras de infraestructura que se proyectan realizar en la capital en coordinación con el gobierno del estado, afirmando “que vienen cosas importantes” para la ciudad.