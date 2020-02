En agosto, multarán a tiendas de autoservicio por usar bolsas de plástico, unicel y popotes

A partir del 8 de agosto de 2020, inicia la fase coercitiva de la disposición de retiro de las bolsas de plástico en tiendas de autoservicio, advirtió el subdirector de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero.



"A partir del 8 de agosto, empieza la vigencia de la parte coercitiva, es decir, ya empezarán las multas de 4 mil a 40 mil pesos a los establecimientos que no acaten la prohibición de no usar bolsas de plástico, unicel y popotes".



Dijo que en los acercamientos con empresas, éstas han dado a conocer que las tiendas tienen un inventario por agotar.



"Acataron, se sumaron con una buena disposición pero nos informaron que todavía tenían inventarios que había que sacar", expuso.



Indicó que a la vez, no existe una Norma Oricit Mexicana que indique en los plásticos cuál es biodegradable y cuál no.



"Y estamos a la espera de que la Norma se publique para determinar qué es biodegradable y qué no" y citó que empresas promocionan el uso de plástico oxo-degradables, siendo productos altamente de riesgos.