En breve, Alcaldía de Xico hará oficial suspensión de festividades a María Magdalena

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, exhortó a toda la población a limitarse de realizar actividades adelantadas con motivo del festejo a María Magdalena, toda vez que se exponen a algún contagio de COVID-19.



Y es que dijo que la posible suspensión del festejo en julio no es decisión sólo de los ediles, sino de las indicaciones de los Gobiernos Federal y Estatal ante la contingencia sanitaria.



Lo anterior, luego de que grupos de danzantes dieran a conocer a través de redes sociales sobre convocatorias para ensayos sin guardar las medidas de prevención.



“Se va a cancelar. Nosotros no vemos otra alternativa, por la situación que se está dando. Tenemos un caso confirmado y tenemos 5 sospechosos y creemos que lamentablemente esto comenzó pero se va a expandir. Todos aquellos grupos que están iniciando actividades previas al festejo limítense a hacerlas, porque no van a permitir que se haga y nosotros estamos a favor de que se suspenda”, dijo.



Informó, además, que se estarán reuniendo con autoridades eclesiásticas para que se sumen a una postura y exista coordinación en este tema.



“Ayer tuvimos Cabildo y se tocó el tema de la fiesta, para que se dé una postura oficial, derivado de que hay gente que se está organizando ya y ensayando. El Regidor segundo hizo una propuesta, convocar al sacerdote y mayordomos, los menos posible, para coordinarnos y exhortar a la ciudadanía a no efectuar este tipo de acciones”, comentó.



Adelantó que también serían suspendidos dos festejos más, uno en honor a la Virgen del Carmen (el 16 de julio) y otro a la Virgen de Santa Elena (en agosto).



Finalmente, aseveró que será en los siguientes días que el Cabildo esté dando la información oficial sobre la suspensión de estos festejos, incluido el de María Magdalena.



“De manera respetuosa a los feligreses, a danzantes, a los toritos, cencerreros, a todos los que hacen el tapete, el arco, a todos los xiqueños les hago la invitación que entendamos que no es cosa de nosotros el suspender las fiestas, esperemos que las condiciones sean mejores el otro año y que este año nos abstengamos a hacer este festejo”, concluyó.