En Coatepec, no registran más aumentos a la canasta básica

El director de Comercio de Coatepec, Gabriel Morales Gómez, indicó que aunque hace unas semanas la ciudadanía había denunciado el incremento de productos de la canasta básica, por el momento no se han registrado más reportes.



“No hemos tenido conocimiento, en un inicio sí hubo quejas por el huevo que se incrementó y la escasez que se originó, pero por el momento no”, detalló.



Entrevistado, el funcionario indicó que esta área solo es un intermediario entre el consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y cuando hay quejas de la ciudadanía se efectúan los reportes a las líneas telefónicas.



“Tenemos una línea directa para la Dirección de Comercio que nos permite tener los reportes y dirigirlos a la PROFECO que sería la instancia que actúa, somos intermediarios entre consumidor dependencia”, comentó.



En este sentido, dijo que al no existir quejas, la dependencia no está atendiendo a los municipios con alguna supervisión durante esta pandemia, pues se enfocan en las ciudades más grandes.



“Recorridos no los ha habido, PROFECO está siendo bastante requerido en ciudades más grandes donde han estado trabajando y la situación es que esto se ha generalizado en el Estado y la capacidad de personal no les da para apoyar a los municipios”, finalizó.