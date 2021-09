En Coatepec, pandemia le pegó a tradición del arco para San Miguel Arcángel

Por primera ocasión desde hace 45 años, don Agustín Aguilar Hernández no elaborará el tradicional arco en honor a San Miguel Arcángel en el barrio con el mismo nombre en Coatepec.Y es que dijo que la pandemia no lo permite y hay que seguir los protocolos y medidas de salud que indican las autoridades locales y eclesiásticas.“Hay que obedecer la pandemia, pero mañana yo voy a pagar las mañanitas con mariachi”, acotó.Entrevistado, don Agustín señaló que además del COVID-19, la crisis económica abona a que no se realice la ofrenda, pues recordó que hace dos años se requirieron 13 mil pesos y este año, “ya todo está más caro”.“Hace dos años salió en 13 mil pesos y ahorita todo está caro, son 30 personas que me ayudan y hay que darles de comer”, comentó.Asimismo, refirió que hoy tendría 45 años consecutivos haciendo el arco, pues aún el año pasado hizo uno muy pequeño, sin embargo, esta vez no será posible.En otros años, el artesano se traslada a los montes de Alchichica, Puebla para conseguir la flor de cucharita junto con un grupo de voluntarios que suelen acompañarlo sin importar como se comporte el clima; también acuden por tencho rojo a Xico viejo.La ofrenda la arma y decora frente a su domicilio en la calle de Guillermo Prieto.