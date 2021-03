En Coatepec, tarifas del transporte público no se regularizan desde el 2002

El aumento en la gasolina y la falta de la regularización de las tarifas en Coatepec, ha afectado al sector del transporte público, indicó el líder de taxistas del Pueblo Mágico, Héctor Contreras Suárez.



Entrevistado, dijo que desde el 2002 las tarifas no se han podido regularizar, por lo que han ido aumentando, pero a través de la concientización de los usuarios y sin excederse, pues señaló que tampoco se trata de afectar el bolsillo de los clientes.



“Hay una tarifa que no se ha podido regularizar desde el 2002, derivado de ello hemos ido incrementando nosotros a través de la concientización del usuario, que entienda que los insumos y la gasolina está muy cara; sin embargo, hay gente muy consciente y otra que no lo acepta”, expuso.



Explicó que han buscado acercamiento con las autoridades correspondientes, no obstante, la pandemia ha retrasado alguna actualización en los costos de este servicio.



“Todo esto nos afecta a todos los transportistas, no nada más al sector del taxi, y es que por el efecto de la pandemia no somos atendidos, pues por parte de autoridades ha habido intenciones”, acotó.



Por otro lado, exhortó nuevamente a las autoridades a que este gremio sea prioridad para la aplicación de la vacuna antiCOVID, debido al contacto directo con los usuarios.



“Hemos tenido ya decesos en el sector, por eso solicitamos que seamos considerados para la vacuna, tenemos conductores mayores, pero hay quien no, por eso pedimos ser tomados en cuenta como los maestros”, finalizó.