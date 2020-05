En Coatepec y municipios vecinos posponen comilona por Día del Albañil

Como cada año en diferentes municipios pertenecientes al distrito de Coatepec se llevó a cabo el festejo del Día de la Cruz, aunque con ciertas limitaciones por la contingencia sanitaria que se vive por el Coronavirus.



En algunos hogares de manera previa se encendieron algunos cohetes en forma de festejo y se colocaron cruces en las fachadas, sin embargo, la comilona tendrá que esperar, pues no son tiempos para reunir a las familias.



Mientras en otros lugares, el “maestro” y un trabajador de obra, fueron los encargados de colocar una cruz este día que también se celebra a los albañiles, pues prefieren no arriesgarse a un contagio de COVID-19.



Horacio es un trabajador de la construcción desde hace más de 30 años y plática que este día reunió sólo “a dos o tres” trabajadores con “sana distancia” y siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Salud, para poner una cruz y agradecer por el trabajo que aún tienen.



“Celebramos a sana distancia y bien poquitos, pero celebramos, tuvimos que poner la cruz en mi pueblo”, acotó.



De acuerdo a autoridades de Protección Civil de Coatepec, no se recibieron reportes de reuniones masivas por este día, sin embargo indicaron que continuarán pendientes en el transcurso del día.