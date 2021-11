En Coatzacoalcos darán pocos permisos para vendedores de artículos navideños

Un total de 10 permisos para la instalación de puestos de artículos navideños en las inmediaciones del mercado Coatzacoalcos ya fueron otorgados por el Gobierno Municipal, confirmó el director de mercados, Rosendo Durán Ramírez.Estos se colocarán en las avenidas Corregidora y Juárez.Hasta el momento en los demás mercados no ha habido quien solicite permisos para instalarse en los alrededores o los camellones, sin embargo, se espera que esto ocurra a la brevedad.El funcionario explicó que serán pocos los permisos otorgados para evitar aglomeraciones y no arriesgar tanto a comerciantes como a clientes.“Hay solicitudes por parte del Mercado Coatzacoalcos por Corregidora y Juárez, se otorgan cuidando espacios y medidas para no estar tan pegados y puedan hacer las ventas. Sólo 10 espacios para cuidar las distancias. En otros mercados no han pedido autorización, deben meter solicitud y es que se les otorga. Entre el 15 o 20 de este mes se instalarían en el mercado Coatzacoalcos”, añadió.Regularmente a finales de noviembre y principios de diciembre, vendedores de artículos navideños como esferas, casitas de madera, nochebuenas, personajes del nacimiento, disfraces y más se instalan en diferentes calles y camellones para ofrecer sus productos.Este año se espera que el número de comerciantes sea mayor al del año pasado, toda vez que el semáforo epidemiológico ha cambiado y la gente sale con más confianza a las calles, aunado al avance en la vacunación.