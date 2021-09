En Coatzacoalcos, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lleva más de un mes cerrada

Abogados de Coatzacoalcos se manifestaron este lunes afuera de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para denunciar las deficiencias que imperan en la impartición de justicia, su simulación y lo obsoleto de su sistema.El abogado Fausto Vicente Torres Pérez acusó que la Junta Federal 38 ha extendido la suspensión de labores con motivo de la pandemia, lo que provoca rezago y falta de justicia a la población."Queremos dar a conocer la forma en que viene operando la Junta 38 que opera Sandra Irma González Peniche que tiene antecedentes de corrupción, hoy tristemente en esta Junta desde el 9 de agosto no se abren las puertas, no hay acceso a litigantes, se suspendieron los accesos, vimos que se estaban llevando los documentos", dijo.De las juntas 14, 15 y 16, destacó que aunque ya están abiertas al público, se sigue evitando el ingreso de los abogados, aunado a que incluso vía internet no se pueden generar citas."Hasta este momento, a pesar de las múltiples quejas no hay respuesta y el teléfono para las quejas siempre suena ocupado", mencionó.Los abogados pidieron una investigación del uso de recursos, transparencia de recursos de la Federación que se autorizaron para la nueva justicia laboral."Si se dan cuenta seguimos en el mismo sistema arcaico, llegamos aquí y no se puede revisar los documentos ni siquiera en forma electrónica, en Veracruz vivimos en la era prehistórica", insistió.