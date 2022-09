En Coatzacoalcos, oficinas de CETMAR llevan una semana tomadas

A una semana de la toma de las oficinas administrativas del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) número 15 Coatzacoalcos, autoridades han hecho caso omiso a las demandas de los trabajadores.La delegada del Sindicato- D-02-132, Julieta Rivera, confirmó que hasta el momento Silvia Flores Paredes continúa como directora pese a los señalamientos en su contra, aunque “no se ha parado” por la escuela desde que esta fue tomada por sus disidentes.El único movimiento a favor de los manifestantes ha sido la destitución de Octavio Herber Rivera, quien era jefe inmediato de la maestra Silvia y no reportaba a superiores todo lo que ocurría en Coatzacoalcos.Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia a sumarse a estas exigencias de su destitución pues comentó que al desviar recursos, está afectando a los alumnos."Ella no ha comprado material para que los muchachos hagan practicas y hay un recurso federal que llega para eso y ella no sabemos en qué lo utiliza. Los muchachos tienen que comprar ellos el material", dijo.Además, expuso que a raíz de la toma, la directora ha comenzado a comprar algunos artículos que se necesitaban desde hace mucho y las ha llevado al plantel de Agua Dulce para hacer creer a superiores que sí trabaja.Destacó la falta de bebederos para el alumnado y otras irregularidades, por ello pidió a quien corresponda, atienda el caso a la brevedad.Recordó que son más de 30 denuncias que existen contra la actual directora, misma que además ya se excedió del tiempo al frente del plantel.Julieta Rivera recordó que entre las denuncias está el de la intendente que dio a conocer que tenía más de 2 años trabajando en el plantel, pero a cambio de obtener el contrato, la directora la obligaba a ir a hacerle los quehaceres domésticos a su casa, una vez que la señora de intendencia se negó pues no le daba pago extra, Silvia Flores le quitó el contrato en el plantel.