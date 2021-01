En Coatzacoalcos, proveedoras de oxígeno prevén desabasto hasta marzo

El desabasto de tanques de oxígeno en Coatzacoalcos podría persistir hasta el mes de marzo, previó Francisco García, gerente de una empresa dedicada a la venta de estos insumos.



Confirmó que la demanda del servicio volvió a incrementar en este 2021, tras una tregua ocurrida en los meses de noviembre y diciembre del 2020.



Refirió que el año pasado llegó a tener 20 o 22 solicitudes de tanques de oxígeno por día, en los últimos meses del 2020 la demanda disminuyó y la empresa logró tener hasta 5 equipos en stock.



“Nos dimos cuenta que repuntó a raíz de los tanques que teníamos en stock y que dejaron de venderse como por dos meses. Hace dos semanas ya se comenzó a tener más demanda de tanques de oxígeno e incluso una persona se llevó todos los que había. Ahorita otra vez no hay abasto y nos van a surtir hasta la primera semana de marzo”, dijo.



Medir el repunte con la exigencia de los tanques concuerda, toda vez que en efecto en la última semana muchas personas se han acercado de nueva cuenta a la empresa con la esperanza de hallar tanques. Esto debido a que en otros puntos de venta de la ciudad tampoco hay.



Antes de la pandemia, los tanques se podían encontrar en el mercado en 4 mil pesos los 680 litros. Desde el año pasado su precio aumentó en un 125 por ciento o más, pues actualmente esta misma cantidad se consigue en casi 9 mil pesos o más.



Advierten por oxígeno industrial



Ante la polémica que existió en Ciudad de México porque empresas vendieron oxigeno industrial en lugar de medicinal a personas desesperadas en poder atender a sus familiares, Francisco García pidió a la gente no ingerirlo, advirtió que es nocivo para la salud.



“El oxígeno medicinal trae un sello y una fecha de cuándo fue llenado, aquí no se ha dado el caso, el oxígeno industrial que es para soldar, con otro que se mezcla y hacen soldadura. El oxígeno industrial trae sustancias nocivas para la salud”, sostuvo.