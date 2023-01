En Congreso de Veracruz, reclamos contra MORENA por rechazar apoyos para madres

El Congreso del Estado no aprobó una iniciativa con proyecto de Ley de apoyo a Madres Jefas de Familia que fue propuesta por la diputada del PAN, Jessica Lagunes Jáuregui, lo que generó un intenso debate durante la sesión de este miércoles.La medida fue calificada como “lamentable” por la autora del proyecto, quien expuso que buscaba respaldar bimestralmente con un apoyo económico a madres solteras divorciadas y viudas que no tengan ingresos fijos mensuales y que no perciban ingresos, entre otras.“Es lamentable que desde esta misma tribuna se realicen discursos elocuentes sobre las mujeres pero que en la realidad nieguen la oportunidad de ayudar a la población vulnerable”, expuso Lagunes Jáuregui en tribuna.El dictamen estableció que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) determinó que no existía viabilidad financiera para el proyecto.Por su parte, la diputada local de MORENA, Ana Miriam Ferráez Centeno, dijo que, si bien el partido busca apoyar a grupos en vulnerabilidad, la iniciativa de su compañera era inviable debido a que implicaría un impacto presupuestario de 2 mil 800 millones de pesos bimestrales en dichos apoyos.“Impactaría un total anual aproximado de 16 mil 800 millones de pesos; de aprobarse esa Ley y haciendo un ejercicio comparativo que nos permita dimensionar sus consecuencias económicas, bimestralmente tendría que erogar casi 5 veces lo que se destinó para la Secretaría de Desarrollo Social en este 2023”.Añadió que la Ley propuesta violentaba la Ley de Disciplina Financiera y cuestionó por qué no se implementó durante gobiernos de otros partidos.Lagunes Jáuregui nuevamente hizo uso de la voz, planteando que se podría hacer una reprogramación del presupuesto y criticó a la morenista.“El dinero no está correctamente administrado; me da mucha tristeza que lo vean así, sobre todo en el caso de la diputada que ha estado, o que está y estuvo en la Legislatura pasada, en una comisión bastante importante llevando temas de género. Creo que en este caso no se puede defender lo indefendible, que muchas veces no podemos venir nosotros aquí a ser nada más titiriteros de nadie, que al final tenemos que tener libre decisión para poder ver qué es correcto y qué no es correcto”.Por su parte, el diputado Jaime Enrique De la Garza Martínez pidió a la mayoría morenista “voltear a ver” las iniciativas del PAN, lamentando que MORENA considera que la ayuda social “asfixiaría” el presupuesto.Por su parte, el legislador Miguel David Hermida Copado señaló que “la realidad va alcanzando” a MORENA, pues el gobierno no tiene políticas públicas y ahora rechaza propuestas como la de su correligionaria.Ferráez Centeno también hizo uso de la voz y afirmó que actualmente sí hay apoyos sociales, pero ya no se destinan con fines electorales como ocurría anteriormente. Al pedir uso de la voz, Lagunes Jauregui dijo que, tras la discusión, le quedó claro que la mayoría morenista ni siquiera leyó su iniciativa.Por su parte, el diputado del PRI, Marlon Eduardo Ramírez Marín, pidió a Ferráez Centeno la información detallada sobre por qué resultó inviable la iniciativa rechazada por la mayoría.Además, Luis Arturo Santiago Martínez, también hizo uso de la voz y afirmó que “tontos son quienes piensan que el pueblo es tanto”, señalando que es “tiempo de zopilotes” que andan rondando, detallando la ayuda social que se está brindando por parte del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.Tanto Ferráez Centeno como Santiago Martínez rechazaron aceptar una pregunta de Hermida Copado durante sus intervenciones.El morenista Luis Fernando Cervantes Cruz reconoció que la iniciativa de su compañera panista era buena, sin embargo, señaló que no era posible implementarla por la quiebra financiera que atraviesa Veracruz debido a los malos gobiernos del pasado.