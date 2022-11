En Congreso, hay “terrible rebatinga” por comisiones: Diputada

Algunos diputados locales “ya perdieron el piso y se les subió un poco el poder”, por eso están exigiendo integrar Comisiones Permanentes importantes”.Al manifestar lo anterior, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Citlali Medellín Careaga, aseveró que los cargos y los puestos no son para siempre.Reconoció que “es terrible la rebatinga” que hay al interior del Congreso del Estado por la modificación en la integración de diversas Comisiones, entre ellas, la de Vigilancia.Expuso que al haber cambios en la Mesa Directiva, es normal que se modifiquen algunas Comisiones Permanente, pero los reajustes no deben hacerse por caprichos o por recomendaciones.Al cuestionarle que si es el caso de la diputada Cecilia Guevara Guembe, quien el 4 de noviembre dejó la Presidencia de la Mesa Directiva y ahora se tiene que reincorporar a algunas de las Comisiones, y que ahora pide la Presidencia de la Comisión de Vigilancia, solo se limitó a decir:“Todos tenemos el derecho y la legitimidad de querer llegar, pero hay que hablar de capacidad y de preparación, de tacto y sensibilidad política, definitivamente”.Agregó que las Presidencias y las Coordinaciones deben turnarse, “no es como si cuando yo llegué aquí, hubiera exigido que me dieran la Oficina de Presidencia porque me siento bonita e importante, no, aquí, o todos coludos, o todos rabones”.