En Congreso local, molesta a empleados tener que hacer guardias durante pandemia

Diputados del PAN y de la fracción PRD-MC dejaron a empleados de guardia, aunque el Congreso del Estado tiene acceso restringido y prácticamente está vacío como medida preventiva contra el COVID-19.



Apenas el pasado 20 de marzo, el PAN exhortó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, a que “de inmediato tomen medidas urgentes para preservar la salud de los trabajadores al servicio de los dos poderes"



Además, diputados de ambas bancadas se han encargado de replicar en sus redes sociales las medidas dictadas contra la pandemia de coronavirus, que hasta el corte del martes tenía 27 contagios y un deceso en el Estado.



Al respecto, trabajadores que se mantienen laborando al interior del Palacio Legislativo explicaron que, desde el pasado viernes 27 de marzo, la mayoría de los empleados se ausentaron por indicaciones de la Secretaría General pero ellos siguen acudiendo por si llega algún oficio.



Pidiendo anonimato, manifestaron su inconformidad señalando que se están exponiendo al salir de sus hogares pese a que el personal de seguridad no deja a pasar a personas externas al recinto.



Este miércoles, en el Congreso sólo se encuentran los guardias de seguridad externos, que son policías del IPAX y no la seguridad habitual del Congreso, quienes niegan la entrada a cualquier persona ajena.



Sin embargo, al interior ambos grupos legislativos mantienen a sus empleados de guardia desde el pasado lunes.



En el caso de la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, del Grupo Legislativo PRD-MC, hay hasta tres trabajadores de guardia.



Lo mismo ocurre con el grupo legislativo del PAN, coordinado por Omar Miranda Romero, así como en la oficina de asesores, en donde hay un oficio pegado a un costado de la puerta que señala, entre otras cosas, que por medidas de seguridad se implementaría el llamado "home office", lo que no se está respetando para todo su personal.