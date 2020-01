En conmemoración de Mártires de 1907 diversos sectores exponen sus planteamientos

El evento del 113 Aniversario luctuoso de los Mártires de 1907 sirvió para exhibir la falta de solución a problemas que enfrentan diversos gremios y ciudadanos ante dependencias de Estado, que este día fueron atendidas por la titular de la secretaría del Trabajo, Guadalupe Argüelles, quien presidió el evento en representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Organizaciones de taxistas manifestaron el descontento porque al momento no existe solución a las principales demandas en materia de reordenamiento. Sobre el tema, líderes de taxistas quienes la abordaron, entregaron oficio, admitiendo que fue responsabilidad del Estado, en su momento con Javier Duarte y posteriormente, con Miguel Ángel Yunes.



“Estamos de acuerdo con el programa de reordenamiento de este gobierno; sin embargo, señalamos que le están haciendo falta muchas precisiones. Venimos pidiendo una mesa de trabajo con el Gobernador o quien el determine, pero que tenga capacidad de decisiones, pero a la fecha no hay solución”, señalaron.



Familiares de los siete comerciantes desaparecidos en octubre pasado, en Ixtaczoquitlán, aprovecharon también para exigir solución a las instancias de Gobierno en materia de seguridad, transparencia y justicia, pues al momento ninguna autoridad ha querido atender el tema de manera directa.



Un grupo de obreros de la antigua fábrica textil San Lorenzo de Nogales, exigieron que el Estado intervenga en solución a las denuncias que pesan contra líderes de diversos grupos que han venido atrasando la venta del casco de la fábrica y que en su oportunidad permitieron el saqueo de cobre, metales y desmantelamiento de la factoría.



Hubo quienes manifestaron no ser atendidos por dependencias de Estado dedicadas a la Protección al Medio Ambiente, pues diversos proyectos de reciclaje se encuentran varados y podrían generar fuentes de empleo y evitar la contaminación de ríos y suelos.



Por su parte, la titular de la secretaría del Trabajo, Guadalupe Argüelles, dijo que el registro tanto de tutores como de jóvenes para los programas de empleo ya se abrió la vinculación, que el programa nunca se cerró.



Agregó que este año contaron con presupuesto para reclutar a los nuevos prospectos, pues tan sólo el año pasado registraron más de 90 mil jóvenes que ya están capacitándose en Veracruz.