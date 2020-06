En Coscomatepec, secuestran ambulancia para traer a paciente recuperado de COVID-19

Cansados de esperar, un grupo de habitantes de la comunidad Tetelcingo, perteneciente al municipio de Coscomatepec, secuestraron una ambulancia de su localidad para trasladar a un paciente de COVID-19 que había sido dado de alta por médicos del Hospital Regional de Río Blanco.

Lo anterior, generó la movilización de elementos de la Policía Estatal y otras corporaciones de seguridad que recorrieron el tramo carretero para interceptar la ambulancia que no contaba con oxígeno ni camilla para el traslado de pacientes.Según se conoció, familiares del paciente desesperaron cuando, al recibir el alta, las horas pasaron sin que hubiese de por medio una ambulancia para el traslado a Coscomatepec.Un grupo de habitantes se dirigió al Hospital IMSS Bienestar de Coscomatepec y por la fuerza se llevaron una ambulancia para realizar el traslado, dirigiéndose al HRRB.Se generó una intensa movilización policiaca, sólo que el médico de guardia del Hospital Regional de Río Blanco habló con los pobladores y les hizo ver que la unidad que habían llevado no contaba ni con camilla ni con oxígeno.Para no poner en riesgo al paciente, los pobladores decidieron esperar a que este martes una ambulancia de Córdoba haga el traslado y así no poner en riesgo la seguridad de quien fue dado de alta.