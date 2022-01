En Costa Esmeralda, casetas de peaje estorban y no mejoran carreteras

Prestadores de servicios de Costa Esmeralda reprocharon la insuficiente operación de las casetas de peaje de los puentes Tecolutla (municipio de Gutiérrez Zamora) y Nautla, operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), al no aportar para el mantenimiento de la carretera 180.La presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Costa Esmeralda A.C., Gloria Santiago López, criticó que cada temporada de vacaciones las dos plazas de cobro colapsan ante el tráfico de turistas y de transportistas en su tránsito por la 180.“Tenemos un problema grave en cuanto a la situación de las casetas, sobre todo la de Nautla y la de Gutiérrez Zamora que son colas y colas y colas para que los turistas pasen”.En su experiencia personal, en las últimas vacaciones la fila de vehículos para cruzar la caseta de Nautla se prolongó hasta la congregación La Vigueta, municipio de Tecolutla.“Haga de cuenta que de la mitad de la Costa Esmeralda hasta la caseta de Nautla era la cola para moverse, me eché tres horas y media para cruzar hasta la desviación a Martínez de la Torre, eso indica que estamos bastante mal, (…) sea día festivo o no, siempre que hay un puente o fin de semana largo, a veces sin haberlo las casetas son insuficientes”.La dirigente de los hoteleros ironizó que aunque se pague un peaje por el mantenimiento de la carretera, éstas no reciben trabajos de conservación.“Yo me atrevería a decir a que esa caseta (Nautla) le entra un millón de pesos diario, de lado y lado que tenemos, porque para donde vayamos tenemos que pagar peaje. No entiendo por qué si el dinero es para reparar no se han reparado la carretera”.