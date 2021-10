En cuanto llegue Ahued me tomo unos días de descanso: Hipólito Rodríguez

Un breve periodo de descanso y retornar a la academia proyectó el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero al finalizar su administración municipal, el próximo 31 de diciembre.En entrevista previa a la apertura del Festival del Taco y la Salsa, Rodríguez Herrero aseguró que antes de regresar a su "cubículo", descansará luego de cuatro años de no tomar un receso.Además, no descartó seguir con el apoyo a la Cuarta Transformación."Yo tengo un compromiso en este momento con el pueblo de Xalapa, no pongo atención en otro tema y hasta el 31 de diciembre estaré trabajando hasta muy temprano y muy tarde. Ya lo que venga después ya es otro tema. Probablemente me tomé unos días de descanso, no he descansado en 4 años ya veremos si igual regreso a mi cubículo o sigo apoyando a la 4T".Del Festival del Taco y la Salsa, Rodríguez Herrero destacó la participación de los más de 40 expositores y con ello, reactivar la economía local en Xalapa."Voy a probar todo lo que pueda, hasta lo que mi estómago me dé porque lo que queremos es darle incentivos a las empresas que producen tacos en nuestra ciudad".Confío que tal y como ocurrió con la Feria del Pambazo, el festival taquero sea un éxito en incluso, lo retome la administración municipal entrante."Y vamos a hacer un exhorto al licenciado (Ricardo) Ahued, para que él le dé continuidad a este tipo de prácticas".