En debate, candidatos a Alcalde plantearon soluciones a servicios básicos en Xalapa

Colectores pluviales, captación de agua de lluvia, revisión de tarifas del servicio potable, instalación de luminarias LED, construcción de alternativas viales y reordenamiento de la movilidad en la Capital, fueron las principales propuestas que en el tema de servicios básicos, presentaron 8 de los 10 aspirantes a gobernar la Capital del Estado.



Durante su participación en el debate organizado por alcalorpolitico.com la tarde del jueves, coincidieron además en la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento del vital líquido, con diferentes proyectos para traerlo de acuíferos cercanos a la ciudad; así como el aprovechamiento de los residuos sólidos para generar energía.



Asimismo, criticaron las pocas acciones emprendidas por la administración de Hipólito Rodríguez Herrero para resolver el problema de las inundaciones, planteando diversas alternativas para acabar con este problema que año con año provoca daños en las viviendas de muchos xalapeños.



Capacitación, equipamiento y modernización en servicios públicos: Cinthya Lobato



La candidata Cinthya Lobato Calderón, del partido Unidad Ciudadana (UC), señaló que en la reconstrucción de los servicios públicos municipales, su propuesta está enfocada en la capacitación permanente, el equipamiento y la modernización.



En el tema del abastecimiento de agua, reiteró su planteamiento para garantizar el suministro para los próximos 30 años, además de la revisión de las tarifas, porque a su decir Xalapa es el tercer municipio con el servicio potable más caro del país.



Se comprometió además a modernizar el pago para evitar las pérdidas contables y a eliminar el 2 por ciento del cobro de los servicios ambientales, ya que “hasta la fecha se ha cobrado dicho servicio y no se ha utilizado ese ingreso para nada”.



Asimismo, Lobato Calderón dijo que se hará obligatoria la instalación del sistema de agua pluvial para cuatro tipos de usuarios: centros comerciales, edificios públicos, casas nuevas tipo Residencial y escuelas. Adicionalmente, anunció la construcción de un nuevo tren de potabilización.



En cuanto a Limpia Pública, apuntó que de llegar a ser la Alcaldesa, impulsará el programa de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, implementando una campaña para concientizar a la ciudadanía en la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos.



“Además, instalaremos una planta para procesar los residuos orgánicos municipales y así obtener como producto final combustible generador de energía”, señaló.



La contendiente de UC agregó que se instalará alumbrado público de nueva generación con paneles de alta eficiencia para recolectar energía solar con monitorización de manera remota.



Sobre las vialidades, manifestó que en su eventual gobierno se revisará “a fondo” el sentido de las calles y avenidas de la ciudad para darle agilidad a los ciudadanos y mejorar la movilidad en la Capital.



Con capacidad profesional se mejorarán servicios en Xalapa: Raúl Arias



Raúl Arias Lovillo, de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que su administración sabrá cómo mejorar los servicios públicos en la ciudad, ya que presumió tener la capacidad profesional para ello.



En el tema de agua, coincidió con Cinthya Lobato en que hay que garantizar para los próximos 30 años el abastecimiento de agua, proponiendo una búsqueda de nuevos abastecimientos.



“Nuestra propuesta es que hay que invertir mil 200 millones de pesos de pesos, a través de un acuífero Nautla- Martínez de la Torre para la captura en cinco pozos que nos permitan tener aproximadamente 500 litros por segundo”, ademas de que hay que seguir construyendo plantas potabilizadoras.



Tras las torrenciales lluvias que se presentaron el miércoles en la ciudad, destacó la necesidad de construir colectores pluviales pero también fomentar la captación del agua precipitada y que en el futuro toda zona residencial y comercial cuente con mecanismos para acapararla.



Reconoció que el reto es suministrar agua desde Veracruz y no de otro Estado y aseveró que en su administración, de alzarse con el triunfo, tratará de discutir las tarifas del servicio potable.



Revisaremos tuberías para eliminar fugas: Antonio Frutis



El abanderado del Partido Cardenista (PC), Antonio Frutis Montes de Oca, recordó el problema de las fugas derivado de la antigüedad de las tuberías que distribuyen el vital líquido por la ciudad.



“El 40 por ciento se pierde. Nosotros tendríamos que proponer mejorarlas, un sistema donde ya no haya fugas, es una pérdida de mucho líquido”, afirmó al apuntar que en su gestión, promoverá la construcción de un acueducto que traiga el agua del acuífero de Zayaleta, ubicado a 35 kilómetros de la ciudad y que permitiría un suministro de 2 mil 700 litros por segundo.



Coincidió con los contrincantes electorales que lo antecedieron en la implementación de un programa de captación de agua de lluvias y la construcción de aljibes, dando incluso “Rotoplas” a las familias para así aprovechar la alta pluviosidad que tiene la Capital veracruzana.



También secundó la iniciativa de revisar las tarifas comerciales del servicio potable “y hacer ver que no sea tan cara para los negocios”.



Gestionaremos recurso internacional para infraestructura pluvial: Itzel Jurado



Al decir que su partido “tiene los pies sobre la tierra”, la nominada por Redes Sociales Progresistas (RSP), Itzel Jurado Ortiz, acotó que los daños que sufrieron 29 colonias xalapeños el pasado miércoles denotan la falta de infraestructura pluvial.



“Cuando sea presidenta municipal, voy a construir colectores pluviales porque el Plan Nacional Hídrico privilegia solamente tres elementos que son las obras de agua potable, alcantarillado y el saneamiento pero no así los colectores. Estoy dispuesta a gestionar el recurso internacional para que podamos construirlos”, aseveró.



En el tema de Limpia Pública, dijo que le apostará al reciclaje, estableciendo reactores para transformar la basura en energía eléctrica y que se reduzca en un 50 por ciento el monto del alumbrado público que el municipio paga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aproximadamente 6 millones 300 mil pesos mensuales.



Indicó que en su gestión promoverá la modernización del alumbrado con tecnología LED que permitirá ahorrar 80 por ciento de consumo y facturación.



Sobre la movilidad, se propuso mejorar la calidad en el transporte público, ya que es el que menos se utiliza en la ciudad para transportarse de un lado a otro.



Auditaremos obras desde el primer día; huelen a corrupción: Carlos Vite



Carlos Vite Sicilia, del partido Todos por Veracruz (TXV), aseguró que los trabajos de mejoramiento vial “huelen a corrupción”, toda vez que los baches que se tapan hoy, a los 8 días están nuevamente al descubierto.



“Haremos una auditoría desde el primer día y trabajaremos nuestro programa de obras de la mano con la gente”, expuso al criticar que programas de movilidad urbana como la ciclovía de nada sirven sin un programa integral, al que no le dan seguimiento y es manejado “con ocurrencias”.



Preguntó si existe un estudio serio del tren ligero de Xalapa y si es cierto que se pretenden usar las mismas vías férreas del tren de carga para uno de pasajeros. “En movilidad trabajaré con los expertos del Consejo Ciudadano de Movilidad, ellos tiene el proyecto listo”, sostuvo.



En cuanto al servicio de agua, del que dijo depende el desarrollo, la salud y la existencia de la ciudad, está envuelto en la problemática de tuberías con más de 30 años de antigüedad, que provocan que más del 50 por ciento de vital líquido se pierda en fugas.



Para él, el proyecto Perote- Zalayeta no es viable a corto plazo, pues requiere de una inversión de más de 800 millones de pesos; comentó que en 2018 la actual administración anunció que la Secretaría de Hacienda había autorizado 660 millones de pesos y que este acueducto podría entrar en operación en 2020, recurso que no se sabe dónde quedó.



Afirmó que la administración actual convirtió a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) “en una oficina recaudadora”, lo que ha incrementando las quejas por cobros injustificados por el suministro del recurso hídrico.



Reforestaremos fuentes de abastecimiento de agua: Uriel Flores Aguayo



Al hablar sobre el agua, el postulado por el Partido ¡Podemos!, Uriel Flores Aguayo, destacó lo que a su decir es una contradicción en Xalapa, porque falta el vital líquido en las colonias pero sobra el de lluvias.



“Hay una catástrofe en ciernes aquí en Xalapa. Se nos viene un problema muy severo cada vez hay más estiaje, hay más tandeos, hay protestas. La gente ha salido a protestar en algunas calles”, expuso.



Consideró que si no se invierte en la reforestación de los lugares donde nace el agua, la falta del agua se agravará.



“Necesitamos invertir pero con programas que lleven el recurso directamente al campesino, que en lugar de llevar chivas o sembrar maíz, el campesino cuide el bosque, lo proteja de incendios, de accidentes y los reforeste. Eso es fundamental para que tengamos agua”, reiteró.



Con las fuertes precipitaciones ocurridas esta semana, añadió, se constató que debe haber un plan de riesgos y si existe “¿por qué no lo aplican? Si no existe, es criminal. Los lugares donde se inunda tienen 20 años inundándose. La pregunta es por qué no se han tomado medidas al respecto; hay que hacer un llamado enérgico al Ayuntamiento de Xalapa”.



Utilizaremos túneles subterráneos para almacenar agua de lluvia: José Alberto Pérez



El candidato José Alberto Pérez Fuentes, del Partido Encuentro Solidario (PES), resaltó que hace 3 millones de años hizo erupción el volcán del Macuiltépetl, que creó 56 túneles del tamaño de un autobús, que podrían usarse para almacenar el agua de lluvias.



Detalló que en Cherán, Michoacán, acaparan 20 millones de litros de agua de lluvia, lo que también se podría hacer en Xalapa, donde llueven dos terceras partes del año.



“Con una presa subterránea resolvemos dos problemas: el problema del agua y el problema de las inundaciones y además resolveremos un problema que es grave y que agrava a las familias xalapeñas, que es lo cara que se paga el agua”, afirmó.



En cuanto a la movilidad, destacó que se debe involucrar al transporte público y a los taxistas, además se requiere generar otra área de desfogue para la avenida Lázaro Cárdenas, al que denominó “Arco Norte” que tendrá que conectar a Banderilla con la Central de Abastos.



En los desechos sólidos urbanos, coincidió en que se debe aprovechar la basura para generar empleos con su reciclaje y también energía. Adicionalmente y en relación con el alumbrado público, se mostró a favor de instalar las lámparas LED y celdas fotovoltaicas solares “para que la madre naturaleza nos ayude a iluminarnos”.