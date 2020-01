El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en diciembre pasado, 380 mil trabajadores fueron despedidos por diversas empresas para no pagarles sus prestaciones de fin de año.



Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que su gobierno tiene detectadas a más 14 mil empresas que realizan esta práctica desleal.



“Esto tiene que ver con las prácticas para no reconocer los derechos de los trabajadores, prestaciones y no pagar impuestos”, advirtió.



La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estimó que las empresas que realizan estas prácticas de subcontratación abusiva evaden 21 mil millones de pesos en impuestos al año.



La funcionaria federal dijo formaron un grupo interinstitucional de trabajo entre la STPS, IMSS, SAT, INFONAVIT y la UIF de Hacienda para detectar a empresas que realicen defraudación fiscal.